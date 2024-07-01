Бывший почти мэр Омска Сергей Фролов ушел на пенсию

Отметим: Сергею Фролову сейчас 63 года. Во время срочной службы он воевал в Афганистане, затем работал в в тресте «Омсксельэлектросетьстрой», а в 90-е ушел на время в BMX-спорт. При Вячеславе Двораковском Фролов был директором ДГХ и первым заместителем мэра, в 2017 году несколько месяцев исполнял обязанности главы города. Он подал заявку на участие в выборах мэра, по предложению губернатора Буркова ушел в областное правительство, но там проработал всего год.