Бывший почти мэр Омска Сергей Фролов ушел на пенсию

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
В Омске ушел на заслуженный отдых руководитель городского электротранспорта. Мэр Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о том, что Сергея Фролова проводили на пенсию.
— Под руководством Сергея Петровича омский ЭТ вошел в пятерку лучших в стране, — написал глава города. — В хорошую сторону изменились условия труда сотрудников, подросли зарплаты, значительно обновились подвижной состав и ремонтная база предприятия. Жаль отпускать такого специалиста, но это его законное желание…
Отметим: Сергею Фролову сейчас 63 года. Во время срочной службы он воевал в Афганистане, затем работал в в тресте «Омсксельэлектросетьстрой», а в 90-е ушел на время в BMX-спорт. При Вячеславе Двораковском Фролов был директором ДГХ и первым заместителем мэра, в 2017 году несколько месяцев исполнял обязанности главы города. Он подал заявку на участие в выборах мэра, по предложению губернатора Буркова ушел в областное правительство, но там проработал всего год.
С 2021 года Фролов возглавлял МП «Электрический транспорт», с 2022 года он заседает в Омском городском Совете, где руководит комитетом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Откажется ли он в связи с уходом на отдых еще и от депутатского мандата, пока неясно.