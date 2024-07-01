Бывшего главу омского поселения Казачука отправили на принудительные работы

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:47
В региональной прокуратуре сообщили о вступлении в силу решения суда, отменившего условное осуждение бывшему главе Черлакского городского поселения Аркадию Казачуку за злоупотребление полномочиями.
Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела кассационную жалобу стороны защиты и оставила без изменения приговор суда первой инстанции и апелляционное определение.
Напомним, что в августе–сентябре 2020 года чиновник утвердил документы о выполнении работ по содержанию дорог общего пользования муниципальным предприятием «Благоустройство и развитие». Учредителем предприятия является администрация Черлакского городского поселения.
Однако в реальности работы по профилированию грунтовых дорог, планировке обочин автогрейдером и восстановлению водоотводных канав не были выполнены в соответствии с требованиями технического регламента. Тем не менее, на основании недостоверных документов, муниципальное предприятие получило из местного бюджета более 2 млн рублей.
Свою вину Казачук так и не признал. Суд первой инстанции назначил ему три года условно с испытательным сроком в 2 года. Также чиновника лишили права в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Затем по требованию прокуратуры, которая обжаловала слишком мягкий приговор, Омский областной суд решил отменить условное осуждение и назначить виновному реальное наказание в виде 3 лет принудительных работ. Из зарплаты осужденного будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, суд обязал чиновника возместить причиненный ущерб.
В итоге в апреле 2024 года суд кассационной инстанции отклонил аргументы защиты о том, что вина осужденного не была доказана, а решение об отмене условного осуждения было необоснованным.