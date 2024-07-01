Более 95 млн. Омская область выиграла грант от Росмолодежи на ремонт «Химика»

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Виталий Хоценко объявил, что Омская область стала победителем конкурса Росмолодежи «Регион для молодых», получив более 95 миллионов рублей. Губернатор рассказал, на что будут направлены средства федерального гранта.
«Росмолодежь подвела итоги конкурса „Регион для молодых“. Омская область выиграла федеральный грант в размере более 95 млн рублей. На эти средства в следующем году продолжим обновление нашего областного молодежного центра „Химик“», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
В областном центре проведут капитальный ремонт зрительного зала, гримерок и служебных помещений. Также там появится современная концертная площадка для проведения молодежных мероприятий.
Ранее Город55 рассказывал, что молодежный центр «Химик», который находится в здании 1974 года постройки, ждет капитальный ремонт. Он будет проходить в два этапа, первый из которых начнется уже 1 июля.