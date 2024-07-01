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Молодежный центр «Химик»

Более 95 млн. Омская область выиграла грант от Росмолодежи на ремонт «Химика»

1 июля 2024, 05:36
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Молодежный центр «Химик»

Омская область выиграла грант от Росмолодежи на 95 млн для капремонта «Химика»

Омская область победила в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» и получила более 95 млн рублей. Эти деньги уйдут на обновление областного молодежного центра «Химик».

Виталий Хоценко объявил, что Омская область стала победителем конкурса Росмолодежи «Регион для молодых», получив более 95 миллионов рублей. Губернатор рассказал, на что будут направлены средства федерального гранта.

«Росмолодежь подвела итоги конкурса „Регион для молодых“. Омская область выиграла федеральный грант в размере более 95 млн рублей. На эти средства в следующем году продолжим обновление нашего областного молодежного центра „Химик“», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

В областном центре проведут капитальный ремонт зрительного зала, гримерок и служебных помещений. Также там появится современная концертная площадка для проведения молодежных мероприятий.

Ранее Город55 рассказывал, что молодежный центр «Химик», который находится в здании 1974 года постройки, ждет капитальный ремонт. Он будет проходить в два этапа, первый из которых начнется уже 1 июля.

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