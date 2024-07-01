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Posted 1 июля, 06:55

Published 1 июля, 06:55

Modified 1 июля, 09:24

Updated 1 июля, 09:24

В «Омсметаллооптторге» сменилось руководство

Бабиков-старший вернулся в «Омскметаллооптторг»

1 июля 2024, 06:55
Фото: 1MI

В «Омсметаллооптторге» сменилось руководство

Игорь Бабиков сменил в качестве гендиректора своего сына

В акционерном обществе «Омскметаллооптторг» сменился генеральный директор. До 27 июня этот пост занимал Роман Игоревич Бабиков, но теперь его сменил Игорь Федорович Бабиков. Таким образом, представитель старшего поколения семьи вернулся на пост, который занимал в 2002–2020 годах.

Напомним: Игорь Бабиков был осужден за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка» и в 2021 году вышел на свободу по УДО. Сейчас ему принадлежат 93,43% уставного капитала ЗАО «Омсктара», которое производит гофрированную бумагу и картон.

«Омскметаллооптторг» — крупное предприятие, специализирующееся на оптовой торговле «черными металлами в первичной форме». Его выручка за 2023 год превысила 3,2 млрд рублей. При этом расходы оказались еще больше, так что финансовый год был закрыт с убытком в 58 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Игорь Бабиков#Смена руководства#Омскметаллооптторг
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