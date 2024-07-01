Бабиков-старший вернулся в «Омскметаллооптторг»

«Омскметаллооптторг» — крупное предприятие, специализирующееся на оптовой торговле «черными металлами в первичной форме». Его выручка за 2023 год превысила 3,2 млрд рублей. При этом расходы оказались еще больше, так что финансовый год был закрыт с убытком в 58 млн рублей.