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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

иллюстрация

Южный гость. Омская область столкнется с чередой мощных циклонов из Казахстана

30 июня 2024, 07:40
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омскую область, вместе с циклонами из Казахстана, придет похолодание

Погода начала июля, по данным синоптиков, будет зависеть от серии циклонов, двигающихся к региону с территории Казахстана.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили о прогнозах на состоянии погоды в Омской области в ближайшие дни: первое влияние циклонов омичи могли ощутить уже сегодня: похолодание, местами — туманы, дожди и даже грозы.

По данным сервиса Ventusky, подобная тенденция сохранится и на протяжении следующей недели: например, в понедельник, 1 июля, горожан ждет 19-26 градусов тепла, переменная облачность и дожди. Во вторник температура понизится еще сильнее и будет держаться на уровне 18-22 градусов. Однако, во второй половине дня высока вероятность гроз.

В среду столбик термометра не поднимется выше +17, но омичей ожидают грозы, дожди и порывы ветра со скоростью около 14 м/с. В четверг, 4 июля, температура вновь поползет выше и достигнет отметки в 22 градуса, а осадков не ожидается. А вот порывы ветра никуда не денутся — их скорость составит 13 м/c.

Окончательно погода стабилизируется только ближе к выходным: в пятницу ожидается до +25 градусов тепла и ясная погода. К сожалению, безоблачное небо задержится только на один день — уже на выходных, местами, прогнозируются дожди, грозы и туманы, а также высокая температура: +23-27 градусов.

Будьте готовы. На Омскую область обрушится шторм с градом и ураганным ветром
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#Илья Скобин#Погода#Омск#Омская область#Казахстан#Новости#Температура#Дожди#Прогноз#УГМС#Синоптики#Грозы#Циклоны
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