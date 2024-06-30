Южный гость. Омская область столкнется с чередой мощных циклонов из Казахстана

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили о прогнозах на состоянии погоды в Омской области в ближайшие дни: первое влияние циклонов омичи могли ощутить уже сегодня: похолодание, местами — туманы, дожди и даже грозы.
По данным сервиса Ventusky, подобная тенденция сохранится и на протяжении следующей недели: например, в понедельник, 1 июля, горожан ждет 19-26 градусов тепла, переменная облачность и дожди. Во вторник температура понизится еще сильнее и будет держаться на уровне 18-22 градусов. Однако, во второй половине дня высока вероятность гроз.
В среду столбик термометра не поднимется выше +17, но омичей ожидают грозы, дожди и порывы ветра со скоростью около 14 м/с. В четверг, 4 июля, температура вновь поползет выше и достигнет отметки в 22 градуса, а осадков не ожидается. А вот порывы ветра никуда не денутся — их скорость составит 13 м/c.
Окончательно погода стабилизируется только ближе к выходным: в пятницу ожидается до +25 градусов тепла и ясная погода. К сожалению, безоблачное небо задержится только на один день — уже на выходных, местами, прогнозируются дожди, грозы и туманы, а также высокая температура: +23-27 градусов.