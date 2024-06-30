Южный гость. Омская область столкнется с чередой мощных циклонов из Казахстана

В среду столбик термометра не поднимется выше +17, но омичей ожидают грозы, дожди и порывы ветра со скоростью около 14 м/с. В четверг, 4 июля, температура вновь поползет выше и достигнет отметки в 22 градуса, а осадков не ожидается. А вот порывы ветра никуда не денутся — их скорость составит 13 м/c.