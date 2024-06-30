Сыпется металл. Омичи пожаловались на «разваливающийся» метромост

Как можно заметить на фотографии, основные «разрушения» пришлись на один из металлических листов отделки мостового перекрытия и перил: судя по всему, нарушены крепления детали. Кроме того, можно отметить и большие потеки ржавчины по краям листа металла, в местах соединения с другими деталями.