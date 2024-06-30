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Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

иллюстрация

Сыпется металл. Омичи пожаловались на «разваливающийся» метромост

30 июня 2024, 03:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи сообщили о повреждении отделки метромоста

Минувшим вечером в редакцию Города55 поступило сообщение о повреждении отделки метромоста: лист металла нависает над проводами троллейбусной сети и проезжей частью.

Как можно заметить на фотографии, основные «разрушения» пришлись на один из металлических листов отделки мостового перекрытия и перил: судя по всему, нарушены крепления детали. Кроме того, можно отметить и большие потеки ржавчины по краям листа металла, в местах соединения с другими деталями.

Лист металла угрожающе навис над троллейбусными проводами и проезжающими машинамиЛист металла угрожающе навис над троллейбусными проводами и проезжающими машинами
Лист металла угрожающе навис над троллейбусными проводами и проезжающими машинами
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, ранее Город55 сообщал о поисках подрядчика, готового провести работы по обустройству подсветки метромоста: на эти цели омские власти выделили 90,6 млн рублей, а аукцион проводят уже во второй раз — прошлые торги завершились неудачно.

Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста
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#Илья Скобин#Омск#Аукцион#Подрядчик#Новости#Метромост#Повреждение#Власти
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