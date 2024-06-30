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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

иллюстрация

Пылевой апокалипсис. Жители Сибири попали под мощную пылевую бурю на трассе

30 июня 2024, 08:58
Фото: 1MI
иллюстрация

В Сибири разыгралась мощная пылевая буря, под которую попали жители Кемерова

«Местами апокалипсис» — только так характеризуют необычное явление очевидцы.

Как сообщает онлайн-журнал «Сибдепо», среди жителей Кемеровской области, в социальных сетях активно расходятся кадры необычной пылевой бури, заставшей путников на Ленинской трассе региона — ветер поднял целую пелену пыли, сокращавшей видимость на дороге почти до нуля.

Как отметил один из авторов многочисленных сообщений, причиной тому могут быть поля: потоки ветра гонят мелкую взвесь именно с них. В комментариях к сообщениям местные жители напоминают водителям о важности соблюдения ПДД, а пешеходов просят быть осторожнее — все ради общей безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о новом рекорде, поставленной жительницей Кузбасса в спортивной ходьбе на играх БРИКС: женщина прошла 10 километров за 41 минуту и 57,8 секунды.

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#Илья Скобин
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