Пылевой апокалипсис. Жители Сибири попали под мощную пылевую бурю на трассе

Как отметил один из авторов многочисленных сообщений, причиной тому могут быть поля: потоки ветра гонят мелкую взвесь именно с них. В комментариях к сообщениям местные жители напоминают водителям о важности соблюдения ПДД, а пешеходов просят быть осторожнее — все ради общей безопасности.