Пылевой апокалипсис. Жители Сибири попали под мощную пылевую бурю на трассе

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Как сообщает онлайн-журнал «Сибдепо», среди жителей Кемеровской области, в социальных сетях активно расходятся кадры необычной пылевой бури, заставшей путников на Ленинской трассе региона — ветер поднял целую пелену пыли, сокращавшей видимость на дороге почти до нуля.
Как отметил один из авторов многочисленных сообщений, причиной тому могут быть поля: потоки ветра гонят мелкую взвесь именно с них. В комментариях к сообщениям местные жители напоминают водителям о важности соблюдения ПДД, а пешеходов просят быть осторожнее — все ради общей безопасности.
Напомним, ранее сообщалось о новом рекорде, поставленной жительницей Кузбасса в спортивной ходьбе на играх БРИКС: женщина прошла 10 километров за 41 минуту и 57,8 секунды.