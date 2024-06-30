Масштабное торжество, грубый чиновник и необычные гости. Омск в воскресенье

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Вот и отгремело масштабное торжество 29 июня: мероприятие, по информации организаторов, собрало больше 120 тысяч человек, а это, на минутку, почти 10% жителей города. Однако даже при такой посещаемости не все смогли «заценить» праздник на Соборной площади. Но — это уже можно исправить, перейдя по ссылке ниже:
Не обошлось сегодня, к сожалению, и без скандалов. В этот раз эпицентром возмущения стал глава села Лузино, допустивший некоторую несдержанность по отношению к участникам схода. Что стало причиной словесной перепалки и к чему это привело — можно узнать в нашем материале:
Оказывается, Омская область — важный узел международного туризма. Иначе и нельзя объяснить, откуда на аэродроме Поповка взялся самолет с опознавательными знаками Бразилии. Пилоты, конечно, не смогли остаться на чуть больший срок, но кое-что интересное удалось узнать. О планах путешественников — уже в нашем материале: