Масштабное торжество, грубый чиновник и необычные гости. Омск в воскресенье

Вот и отгремело масштабное торжество 29 июня: мероприятие, по информации организаторов, собрало больше 120 тысяч человек, а это, на минутку, почти 10% жителей города. Однако даже при такой посещаемости не все смогли «заценить» праздник на Соборной площади. Но — это уже можно исправить, перейдя по ссылке ниже: