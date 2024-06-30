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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

иллюстрация

Глава Следкома дал новые распоряжения по делу квартир сирот из Омской области

30 июня 2024, 13:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Бастрыкин дал новые распоряжения по делу о квартирах сирот в Омской области.

В расследовании уголовного дела о непредоставлении жилья сиротам, по поручению Александра Бастрыкина, появились новые потерпевшие.

Как сообщил информационный центр Следственного комитета, глава ведомства откликнулся на обращение девушек, поступившее в электронную приемную в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается, девушки больше десяти лет находятся в очереди на получение жилья — при том, что их право на «квадраты» подтверждается и судебными решениями, однако в выдаче жилищного сертификата им отказывают.

В связи с этим, Александр Бастрыкин поручил признать девушек потерпевшими по соответствующему уголовному делу, расследуемому Следственным управлением СК РФ по Омской области. Кроме того, руководству управления предстоит доложить об итогах и ходе следствия, но уже с учетом новых обращений.

Напомним, ранее Город55 сообщал о внимании главы Следственного комитета к инциденту, случившемся зимой: 13-летний мальчик получил удар током, проверяя новогоднюю иллюминацию — об этом его попросила педагог. Школа предпочла замолчать инцидент, не вызывая медиков для ребенка.

Бастрыкин заинтересовался инцидентом в омской школе, где мальчика ударило током
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Новости#Александр Бастрыкин#Жилищный сертификат#Потерпевшие
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