Глава Следкома дал новые распоряжения по делу квартир сирот из Омской области

Как сообщил информационный центр Следственного комитета, глава ведомства откликнулся на обращение девушек, поступившее в электронную приемную в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается, девушки больше десяти лет находятся в очереди на получение жилья — при том, что их право на «квадраты» подтверждается и судебными решениями, однако в выдаче жилищного сертификата им отказывают.