Глава Следкома дал новые распоряжения по делу квартир сирот из Омской области

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Как сообщил информационный центр Следственного комитета, глава ведомства откликнулся на обращение девушек, поступившее в электронную приемную в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается, девушки больше десяти лет находятся в очереди на получение жилья — при том, что их право на «квадраты» подтверждается и судебными решениями, однако в выдаче жилищного сертификата им отказывают.
В связи с этим, Александр Бастрыкин поручил признать девушек потерпевшими по соответствующему уголовному делу, расследуемому Следственным управлением СК РФ по Омской области. Кроме того, руководству управления предстоит доложить об итогах и ходе следствия, но уже с учетом новых обращений.
Напомним, ранее Город55 сообщал о внимании главы Следственного комитета к инциденту, случившемся зимой: 13-летний мальчик получил удар током, проверяя новогоднюю иллюминацию — об этом его попросила педагог. Школа предпочла замолчать инцидент, не вызывая медиков для ребенка.