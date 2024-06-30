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В Омск прилетели бразильские кругосветные путешественники

Бразильские гости. В Омск прибыли кругосветные путешественники на легком самолете

30 июня 2024, 01:52
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55

В Омск прилетели бразильские кругосветные путешественники

Далее пилоты отправились в Красноярск, а после планируют посетить озеро Байкал.

Накануне, 29 июня, на омский аэродром Поповка прибыли бразильские пилоты: 73-летний Евхенио со своим 33-летним сыном Эдвардом. Иностранцы отправились в кругосветное путешествие из бразильского города Каскавел. В России пилоты успели побывать в Пскове и Казани.

Подробностями визита иностранных гостей в Омск с Городом55 поделился омский споттер Никита Петренко.

«Свои полеты они совершают на легкомоторном самолете Beech G58 Baron (PP-MNA), возраст которого составляет около 12 лет. Следующий их пункт назначения — это Красноярск. Так же они хотят посетить самое глубокое озеро в мире Байкал, поэтому с Красноярска они полетят в Улан-Удэ», — сообщил фотограф.
Фото: Никита Петренко / Предоставлено Городу55

В середине июня на аэродроме Поповка также останавливались кругосветные путешественники из Новой Зеландии. Общий летный стаж пилотов составляет 105 лет.

В Омск из Новой Зеландии прибыли самые возрастные кругосветные путешественники
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Сувениры#Аэродром#Казань#Кругосветное путешествие#Байкал#Красноярск
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