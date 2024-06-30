Бразильские гости. В Омск прибыли кругосветные путешественники на легком самолете

Накануне, 29 июня, на омский аэродром Поповка прибыли бразильские пилоты: 73-летний Евхенио со своим 33-летним сыном Эдвардом. Иностранцы отправились в кругосветное путешествие из бразильского города Каскавел. В России пилоты успели побывать в Пскове и Казани.