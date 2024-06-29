Защитите семью от непредвиденных расходов на лечение. Оформите ДМС онлайн

При оформлении полиса вы можете выбрать и добавить несколько опций, например, стоматологическую медпомощь. Застраховать можно любого человека в возрасте от 1 до 70 лет. В полис «Доктор Лайк» включены онлайн-консультации врачей 21 узкой специализации, а также терапевтов и педиатров. Для онлайн-общения с врачами можно установить бесплатное мобильное приложение «СОГАЗ — здоровье и страхование».