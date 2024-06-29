С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
С 1 июля на Левобережье Омска изменится организация дорожного движения из-за продолжения реконструкции бульвара Архитекторов. Изменения коснутся двух перекрестков: с ул. 70 лет Октября — Степанца и Волгоградской.
Перекресток бульвара Архитекторов с ул. 70 лет Октября и Степанца будет открыт для движения транспорта. Движение возобновится по двум полосам — в каждом направлении по одной полосе. Из-за этого поменяют схемы маршрутов следующих автобусов:
Также с 1 июля из-за строительно-монтажных работ будет продлено ограничение движения транспорта на бульваре Архитекторов. Оно коснется участка от улицы 70 лет Октября до дома №30, включая перекресток с улицей Волгоградской.
В качестве альтернативных маршрутов для объезда участков предлагается использовать следующие дороги:
Помимо этого, из-за перекрытия движения на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Волгоградской изменятся маршруты общественного транспорта:
Напомним, что ориентировочно движение транспорта через перекрестки бульвар Архитекторов — улица Волгоградская и бульвар Архитекторов — улица Ватутина возобновится 1 сентября.