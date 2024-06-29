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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

иллюстрация

С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы

29 июня 2024, 04:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

С 1 июля на бульваре Архитекторов в Омске изменится схема движения транспорта

С 1 июля в Омске изменится организация дорожного движения из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Это затронет два перекрестка: с ул. 70 лет Октября и Степанца, а также с Волгоградской. Изменения коснутся и автобусных маршрутов.

С 1 июля на Левобережье Омска изменится организация дорожного движения из-за продолжения реконструкции бульвара Архитекторов. Изменения коснутся двух перекрестков: с ул. 70 лет Октября — Степанца и Волгоградской.

новая схемановая схема
новая схемановая схема
новая схема
Фото: Дептранс

Перекресток бульвара Архитекторов с ул. 70 лет Октября и Степанца будет открыт для движения транспорта. Движение возобновится по двум полосам — в каждом направлении по одной полосе. Из-за этого поменяют схемы маршрутов следующих автобусов:

измененные маршрутыизмененные маршруты
измененные маршрутыизмененные маршруты
измененные маршруты
Фото: Дептранс

Также с 1 июля из-за строительно-монтажных работ будет продлено ограничение движения транспорта на бульваре Архитекторов. Оно коснется участка от улицы 70 лет Октября до дома №30, включая перекресток с улицей Волгоградской.

В качестве альтернативных маршрутов для объезда участков предлагается использовать следующие дороги:

  • перекресток улиц 70 лет Октября, Степанца и бульвара Архитекторов;
  • улицу Крупской в районе пересечения с бульваром Архитекторов и улицей Шаронова;
  • улицу 1-ю Полевую, которая ведет к улице Сакена Сейфуллина, а затем — к улице Волгоградской;
  • въезд и выезд к ТРЦ «Мега» с улицы Конева;
  • два сквозных проезда от ТРЦ «Мега» до ТЦ «Триумф вкуса» и «Тойота центр Омск».

Помимо этого, из-за перекрытия движения на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Волгоградской изменятся маршруты общественного транспорта:

измененные маршрутыизмененные маршруты
измененные маршруты
Фото: Дептранс

Напомним, что ориентировочно движение транспорта через перекрестки бульвар Архитекторов — улица Волгоградская и бульвар Архитекторов — улица Ватутина возобновится 1 сентября.

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