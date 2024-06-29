С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы

С 1 июля на бульваре Архитекторов в Омске изменится схема движения транспорта

С 1 июля в Омске изменится организация дорожного движения из-за реконструкции бульвара Архитекторов. Это затронет два перекрестка: с ул. 70 лет Октября и Степанца, а также с Волгоградской. Изменения коснутся и автобусных маршрутов.