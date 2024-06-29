Около 4 млн. Омский аэропорт закупит детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей

На предприятии необходимы два детектора, которые смогут обнаруживать следы взрывчатых веществ и их пары. Эти приборы должны подавать звуковой сигнал и отображать визуальные индикаторы, когда взрывчатка будет обнаружена. Кроме того, они должны позволять обновлять базу данных, добавляя в нее информацию о новых взрывчатых веществах.