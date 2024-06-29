Около 4 млн. Омский аэропорт закупит детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Омский аэропорт ищет подрядчиков для поставки портативных детекторов следов взрывчатых веществ и приборов для обнаружения опасных жидкостей. Начальная стоимость контракта составляет 3,7 млн рублей.
На предприятии необходимы два детектора, которые смогут обнаруживать следы взрывчатых веществ и их пары. Эти приборы должны подавать звуковой сигнал и отображать визуальные индикаторы, когда взрывчатка будет обнаружена. Кроме того, они должны позволять обновлять базу данных, добавляя в нее информацию о новых взрывчатых веществах.
Также на приборах должен быть предусмотрен тихий режим работы, при котором звуковое оповещение отключается. Детекторы предназначены для обнаружения таких взрывчатых веществ, как тетрил, гексоген, черный порох, нитроглицерин и другие.
Помимо этого, аэропорт приобретает прибор для обнаружения опасных жидкостей за 469 тысяч рублей. Этот детектор способен выявлять легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные жидкости, которые могут находиться в стекле, пластике, керамике или бумаге.
Напомним, что ранее аэропорту понадобились необычные для аэровокзала приспособления — наборы «Сигнал охотника № 3». Они предназначены для подачи сигналов или отпугивания животных и часто используются туристами, любителями охоты и рыбалки, а также спасателями.
Планировалось закупить сразу 700 таких приборов. Они должны быть оснащены патронами, которые подают огневые сигналы бедствия. Кроме того, каждый прибор должен иметь возможность сигнализировать красным, зеленым и желтым цветами для привлечения внимания.