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иллюстрация

Около 4 млн. Омский аэропорт закупит детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей

29 июня 2024, 05:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Для омского аэропорта закупят устройства обнаружения следов взрывчатки за 4 млн

На сайте госзакупок ищут подрядчика для поставки портативных детекторов следов взрывчатых веществ и приборов для обнаружения опасных жидкостей. Стоимость закупки 3,7 млн, прибор для обнаружения опасных жидкостей — 469 тысяч рублей.

Омский аэропорт ищет подрядчиков для поставки портативных детекторов следов взрывчатых веществ и приборов для обнаружения опасных жидкостей. Начальная стоимость контракта составляет 3,7 млн рублей.

На предприятии необходимы два детектора, которые смогут обнаруживать следы взрывчатых веществ и их пары. Эти приборы должны подавать звуковой сигнал и отображать визуальные индикаторы, когда взрывчатка будет обнаружена. Кроме того, они должны позволять обновлять базу данных, добавляя в нее информацию о новых взрывчатых веществах.

Также на приборах должен быть предусмотрен тихий режим работы, при котором звуковое оповещение отключается. Детекторы предназначены для обнаружения таких взрывчатых веществ, как тетрил, гексоген, черный порох, нитроглицерин и другие.

Помимо этого, аэропорт приобретает прибор для обнаружения опасных жидкостей за 469 тысяч рублей. Этот детектор способен выявлять легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные жидкости, которые могут находиться в стекле, пластике, керамике или бумаге.

Напомним, что ранее аэропорту понадобились необычные для аэровокзала приспособления — наборы «Сигнал охотника № 3». Они предназначены для подачи сигналов или отпугивания животных и часто используются туристами, любителями охоты и рыбалки, а также спасателями.

Планировалось закупить сразу 700 таких приборов. Они должны быть оснащены патронами, которые подают огневые сигналы бедствия. Кроме того, каждый прибор должен иметь возможность сигнализировать красным, зеленым и желтым цветами для привлечения внимания.

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