Нужно разрешение. В Омской области официально запретили беспилотники

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Губернатор Омской области выпустил указ о запрете беспилотных летательных аппаратов. В сети появился соответствующий документ. Использовать устройства можно теперь только в определенных случаях.
Запускать БПЛА в Омской области отныне можно только тогда, когда это выполняется в интересах органов власти. Беспилотники также разрешается использовать для работы объектов энергетики и нефтегазового сектора, для выполнения авиационных работ. Аппараты еще допустимы для задач ФСБ, ФСО, МЧС, нацгвардии, МВД и других силовых структур или основании разрешения омского оперштаба.
В любых других случаях использовать беспилотники запрещено, в том числе устройства гражданских лиц. Если необходимо запуск БПЛА, то нужно получить разрешение, уточняется в документе.
Напомним, что запрет на свободную работу беспилотников в России начался весной прошлого года. Губернатор Омской области делал соответствующее заявление в мае 2023 года. Документ указа вышел только в этом году.