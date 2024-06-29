Нужно разрешение. В Омской области официально запретили беспилотники

Запускать БПЛА в Омской области отныне можно только тогда, когда это выполняется в интересах органов власти. Беспилотники также разрешается использовать для работы объектов энергетики и нефтегазового сектора, для выполнения авиационных работ. Аппараты еще допустимы для задач ФСБ, ФСО, МЧС, нацгвардии, МВД и других силовых структур или основании разрешения омского оперштаба.