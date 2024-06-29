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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

иллюстрация

Нужно разрешение. В Омской области официально запретили беспилотники

29 июня 2024, 10:42
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области официально запретили беспилотники

Аппараты будут использовать только в определенных целях.

Губернатор Омской области выпустил указ о запрете беспилотных летательных аппаратов. В сети появился соответствующий документ. Использовать устройства можно теперь только в определенных случаях.

Запускать БПЛА в Омской области отныне можно только тогда, когда это выполняется в интересах органов власти. Беспилотники также разрешается использовать для работы объектов энергетики и нефтегазового сектора, для выполнения авиационных работ. Аппараты еще допустимы для задач ФСБ, ФСО, МЧС, нацгвардии, МВД и других силовых структур или основании разрешения омского оперштаба.

В любых других случаях использовать беспилотники запрещено, в том числе устройства гражданских лиц. Если необходимо запуск БПЛА, то нужно получить разрешение, уточняется в документе.

Напомним, что запрет на свободную работу беспилотников в России начался весной прошлого года. Губернатор Омской области делал соответствующее заявление в мае 2023 года. Документ указа вышел только в этом году.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Безопасность#Беспилотник#Новости#Запрет#Бпла#Беспилотники
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