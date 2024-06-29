Межрегиональное сотрудничество и дипломатия как драйверы глобального развития

Москва активно заключает трёхлетние программы сотрудничества, охватывающие такие сферы, как градостроительство, транспорт, социальная сфера, здравоохранение, культура и цифровизация. Эти программы способствовали росту внешнеэкономических связей. В дополнение к программам Москва создала комиссии по сотрудничеству с различными странами, например, с Белоруссией. Внешний торговый оборот между Москвой и Белоруссией увеличился с 2,5 до 21 миллиарда долларов. Значительное сотрудничество установлено и с Китаем: в январе 2023 года представители правительства Москвы посетили Китай, где была подписана программа сотрудничества с Харбином. В мае 2024 года на Российско-Китайском ЭКСПО Москва стала партнёром Харбина.