Межрегиональное сотрудничество и дипломатия как драйверы глобального развития

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Основным спикером мероприятия стал Сергей Черёмин, Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей. Он подчеркнул, что межрегиональные связи играют ключевую роль в глобальном сотрудничестве, открывая новые возможности. Москва, как один из крупнейших макрорегионов мира, стабильно входит в десятку крупнейших локальных экономик. Город активно инвестирует в модернизацию инфраструктуры, транспорта, строительство, а также в социальную сферу, образование и здравоохранение. Высокий уровень жизни и развитая транспортная система Москвы, отмеченные в индексе ООН-Хабитат, стали возможны благодаря активному международному сотрудничеству.
Москва активно заключает трёхлетние программы сотрудничества, охватывающие такие сферы, как градостроительство, транспорт, социальная сфера, здравоохранение, культура и цифровизация. Эти программы способствовали росту внешнеэкономических связей. В дополнение к программам Москва создала комиссии по сотрудничеству с различными странами, например, с Белоруссией. Внешний торговый оборот между Москвой и Белоруссией увеличился с 2,5 до 21 миллиарда долларов. Значительное сотрудничество установлено и с Китаем: в январе 2023 года представители правительства Москвы посетили Китай, где была подписана программа сотрудничества с Харбином. В мае 2024 года на Российско-Китайском ЭКСПО Москва стала партнёром Харбина.
Москва активно развивает взаимодействие с Филиппинами, установив связи с Манилой и Себу, что привело к участию Филиппин в международном транспортном саммите в Москве. Сотрудничество налажено и с африканскими странами, например, с Алжиром, где была подписана программа сотрудничества в транспортной сфере. Важным направлением сотрудничества является СНГ, особенно Казахстан и Узбекистан. Дни Москвы в Астане и частые визиты делегаций из Ташкента способствуют укреплению внешнеэкономических связей.
Москва поддерживает тесные связи с крупнейшими городами Турции: Стамбулом, Анкарой и Антальей. Городская дипломатия помогает преодолевать политические барьеры. Международные мероприятия, такие как Международный муниципальный форум БРИКС, который состоится в августе, способствуют развитию этих связей.
Председатель Партии демократии и прогресса Турции Али Бабаджан также говорил о развитии торговых и инвестиционных отношений между Россией и Турцией. Он подчеркнул, что обе страны стремятся к развитию инноваций и инфраструктурных проектов. Взаимоуважение, взаимодействие и совместные действия лежат в основе их сотрудничества.
Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес отметил значимость БРИКС в координации мер и расширении сотрудничества. БРИКС помогает устранять барьеры и укреплять инвестиционные потоки, что ведет к росту бизнеса и венчурных инвестиций. Расширение БРИКС и включение новых стран делают эту организацию значимой на мировой арене. Бразилия стремится к диверсификации экспорта и укреплению экономических связей с Россией, Китаем, Индией и ЮАР. В прошлом году торговый объем между Россией и Бразилией достиг рекордных 1,3 миллиарда долларов, и сотрудничество продолжает активно развиваться.