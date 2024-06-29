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Изменения на бульваре Архитекторов, летний open-air и билеты на север. Омск сегодня

29 июня 2024, 14:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На Левом берегу перекроют новый участок бульвара Архитекторов

С 1 июля продлят ограничение для транспорта на бульваре Архитекторов. Оно коснется участка от улицы 70 лет Октября до дома №30, включая перекресток с улицей Волгоградской. Для объезда можно использовать въезд и выезд к ТРЦ «Мега» с улицы Конева, два сквозных проезда от ТРЦ «Мега» до ТЦ «Триумф вкуса» и «Тойота центр Омск», а также есть другие альтернативные маршруты. Кроме того, поменяются схемы маршрутов автобусов.

С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
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Новость №3. В Омске проходит «Симфопарк-2024»

Летний музыкальный фестиваль традиционно организован в парке на улице Королева. На этот раз, как и в прошлом году, его сделали двухдневным. Окунуться в необыкновенную атмосферу омичи и гости города смогут еще и завтра, 30 июня. Для проведения open-air подготовлено три сцены. За два дня планируется провести 20 концертов различных жанров и стилей.

20 концертов под открытом небом. Омичей пригласили на летний «Симфопарк-2024»
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Новость №3. Авиарейс Омск-Усть-Ишим сделают субсидированным

В середине лета планируется запуск самолета на север Омской области из областного центра. Уже известно, что пассажиры будут летать на «кукурузнике» (АН-2) по 12 человек три раза в неделю. Теперь появились подробности по билетам. Как постановил глава региона, для рейса выделят субсидии. Таким образом пассажиры будут платить меньше, чем могли бы. Часть расходов берет на себя государство.

Все для приемлемых цен. Для авиарейса Омск — Усть-Ишим введут субсидированные билеты
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