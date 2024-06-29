Изменения на бульваре Архитекторов, летний open-air и билеты на север. Омск сегодня

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С 1 июля продлят ограничение для транспорта на бульваре Архитекторов. Оно коснется участка от улицы 70 лет Октября до дома №30, включая перекресток с улицей Волгоградской. Для объезда можно использовать въезд и выезд к ТРЦ «Мега» с улицы Конева, два сквозных проезда от ТРЦ «Мега» до ТЦ «Триумф вкуса» и «Тойота центр Омск», а также есть другие альтернативные маршруты. Кроме того, поменяются схемы маршрутов автобусов.
Летний музыкальный фестиваль традиционно организован в парке на улице Королева. На этот раз, как и в прошлом году, его сделали двухдневным. Окунуться в необыкновенную атмосферу омичи и гости города смогут еще и завтра, 30 июня. Для проведения open-air подготовлено три сцены. За два дня планируется провести 20 концертов различных жанров и стилей.
В середине лета планируется запуск самолета на север Омской области из областного центра. Уже известно, что пассажиры будут летать на «кукурузнике» (АН-2) по 12 человек три раза в неделю. Теперь появились подробности по билетам. Как постановил глава региона, для рейса выделят субсидии. Таким образом пассажиры будут платить меньше, чем могли бы. Часть расходов берет на себя государство.