Изменения на бульваре Архитекторов, летний open-air и билеты на север. Омск сегодня

С 1 июля продлят ограничение для транспорта на бульваре Архитекторов. Оно коснется участка от улицы 70 лет Октября до дома №30, включая перекресток с улицей Волгоградской. Для объезда можно использовать въезд и выезд к ТРЦ «Мега» с улицы Конева, два сквозных проезда от ТРЦ «Мега» до ТЦ «Триумф вкуса» и «Тойота центр Омск», а также есть другие альтернативные маршруты. Кроме того, поменяются схемы маршрутов автобусов.