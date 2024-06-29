ДВМС приняло участие в ПМЭФ 2024

Участники бизнес-диалога отметили важность взаимодействия не только в экономике, обороне и безопасности, но и в культуре, которая является основой для развития связей. Подчеркнута необходимость диверсификации торговли, научно-исследовательского сотрудничества, обмена специалистами, инвестиций в логистику и инфраструктуру, а также взаимодействия в сфере передовых технологий, таких как ИИ и блокчейн. Кроме того, рассматривается возможность интеграции туризма, бизнеса и здравоохранения, в частности создания хаба медицинского туризма в Индии.