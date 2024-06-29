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ДВМС приняло участие в ПМЭФ 2024

29 июня 2024, 10:10
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году стал площадкой для активного обсуждения перспектив развития международного сотрудничества в различных форматах. Активным участником форума выступил Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы.

Панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей» была сосредоточена на роли городской дипломатии в современном мире. Министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черёмин подчеркнул, что межрегиональные связи открывают новые возможности для глобального сотрудничества. Москва, являясь одним из крупнейших макрорегионов Евразии и мира, активно инвестирует в развитие инфраструктуры и социальной сферы, что позволяет ей занимать лидирующие позиции в международных рейтингах.

Сергей Черёмин поделился успешным опытом сотрудничества с партнерами из Китая, Филиппин, Алжира, Казахстана, Узбекистана и Турции, отметив, что дипломатия городов помогает преодолевать политические барьеры.

На Региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» руководитель ДВМС рассказал, что Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет, снизив зависимость от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний, при этом сохраняя практически бездефицитный бюджет и направляя значительные средства на развитие городской среды. Несмотря на геополитические вызовы, в столице продолжают работать иностранные компании, способствующие созданию благоприятного инвестиционного климата, поэтому Москва может служить примером того, насколько комфортным может быть мегаполис для ведения бизнеса, включая международный.

Бизнес-диалог «Россия — Индия» был посвящен обсуждению ключевых направлений сотрудничества и перспектив их развития. Сергей Черёмин как модератор сессии напомнил о стратегическом привилегированном партнерстве между Россией и Индией и необходимости продолжения всестороннего сотрудничества.

Участники бизнес-диалога отметили важность взаимодействия не только в экономике, обороне и безопасности, но и в культуре, которая является основой для развития связей. Подчеркнута необходимость диверсификации торговли, научно-исследовательского сотрудничества, обмена специалистами, инвестиций в логистику и инфраструктуру, а также взаимодействия в сфере передовых технологий, таких как ИИ и блокчейн. Кроме того, рассматривается возможность интеграции туризма, бизнеса и здравоохранения, в частности создания хаба медицинского туризма в Индии.

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