Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По данным Омскстата, за первые четыре месяца этого года омские организации получили прибыль в размере 29,1 млрд рублей. Однако эта сумма на 12,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За период с января по апрель общая прибыль сократилась на 10,6% и составила 32,9 миллиарда рублей. Основной вклад в формирование прибыли внесли организации обрабатывающих производств, заработав 18,5 миллиарда рублей.
Отметим, что сумма убытков увеличилась на 5,7% и составила 3,8 миллиарда рублей. Среди омских компаний 71% смогли обеспечить рентабельность, в то время как 29% организаций столкнулись с убытками.
Сразу в нескольких сферах за четыре месяца был зафиксирован убыток:
Напомним, что Министерство финансов представило на рассмотрение правительства законопроект о внесении изменений в налоговую систему. Предложенные изменения предусматривают введение прогрессивной шкалы налогообложения, которая будет применяться к основным видам прямых налогов.
Кроме того, Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Также будет увеличен порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения. Это означает, что предприниматели, чья выручка превышает 60 миллионов рублей, будут обязаны уплачивать НДС.