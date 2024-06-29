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Published Сегодня, 06:12

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Updated Сегодня, 06:15

иллюстрация

Баланс на грани: Омскстат рассказал, какие компании терпят убытки в 2024 году

29 июня 2024, 06:12
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омскстате рассказали, какие компании потерпели значительные убытки в 2024 году

За первые четыре месяца текущего года омские организации получили прибыль на 12,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сразу треть предприятий региона показали убытки.

По данным Омскстата, за первые четыре месяца этого года омские организации получили прибыль в размере 29,1 млрд рублей. Однако эта сумма на 12,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

результаты прошлых летрезультаты прошлых лет
результаты прошлых лет
Фото: Омскстат

За период с января по апрель общая прибыль сократилась на 10,6% и составила 32,9 миллиарда рублей. Основной вклад в формирование прибыли внесли организации обрабатывающих производств, заработав 18,5 миллиарда рублей.

Отметим, что сумма убытков увеличилась на 5,7% и составила 3,8 миллиарда рублей. Среди омских компаний 71% смогли обеспечить рентабельность, в то время как 29% организаций столкнулись с убытками.

Сразу в нескольких сферах за четыре месяца был зафиксирован убыток:

  • предприятия, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью, потеряли почти 186 миллионов рублей;
  • компании, предоставляющие услуги водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, понесли убытки в размере около 110 миллионов рублей;
  • гостиницы и предприятия общественного питания за четыре месяца получили убыток в размере 37,2 миллиона рублей.

Напомним, что Министерство финансов представило на рассмотрение правительства законопроект о внесении изменений в налоговую систему. Предложенные изменения предусматривают введение прогрессивной шкалы налогообложения, которая будет применяться к основным видам прямых налогов.

Кроме того, Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Также будет увеличен порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения. Это означает, что предприниматели, чья выручка превышает 60 миллионов рублей, будут обязаны уплачивать НДС.

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