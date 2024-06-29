20 концертов под открытом небом. Омичей пригласили на летний «Симфопарк-2024»

В этом году фестиваль проходит под девизом «Путешествуем». Зрители смогут побывать за Кудыкиной горой в мюзикле Омского русского народного хора, отправиться в морское путешествие с духовым оркестром или встретить рассвет в Буэнос-Айресе — все это в ритмах танго в исполнении Омского камерного оркестра. За два дня омичи услышат около 20 концертов на трех сценах.