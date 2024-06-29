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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

иллюстрация

20 концертов под открытом небом. Омичей пригласили на летний «Симфопарк-2024»

29 июня 2024, 04:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей пригласили на масштабный летний open-air фестиваль «Симфопарк-2024»

На трех сценах под открытым небом пройдет 20 концертов различных жанров и стилей. С полной программой можно ознакомиться в нашем материале.

Сегодня открывается фестиваль «Большой симфонический парк», который будет проходить под открытым небом в парке на улице Королева. Как и в прошлом году, музыкальный open-air продлится два дня — 29 и 30 июня.

В этом году фестиваль проходит под девизом «Путешествуем». Зрители смогут побывать за Кудыкиной горой в мюзикле Омского русского народного хора, отправиться в морское путешествие с духовым оркестром или встретить рассвет в Буэнос-Айресе — все это в ритмах танго в исполнении Омского камерного оркестра. За два дня омичи услышат около 20 концертов на трех сценах.

На Симфопарке впервые появится уникальная сцена — Танцплощадка. Здесь можно будет танцевать под живую музыку в компании хореографических коллективов города.

Представляем вам полную программу выступлений и творческих мероприятий. Мероприятие подходит для всех возрастов (0+).

программа «Симфопарк-2024»программа «Симфопарк-2024»
программа «Симфопарк-2024»программа «Симфопарк-2024»
программа «Симфопарк-2024»программа «Симфопарк-2024»
программа «Симфопарк-2024»
Фото: Официальная страница «Симфопарка» «ВКонтакте».

Отметим, что перед концертом стоимость билетов увеличилась. Для взрослых билет на один день фестиваля обойдется в 800 рублей, а для детей от 7 до 16 лет — в 500 рублей. Дети до 6 лет включительно могут посещать мероприятие бесплатно в сопровождении взрослых.

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