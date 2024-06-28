Зонтичные поручительства КМСП для приграничных регионов привлекли свыше 13 млрд руб

Эксперты сообщают, что специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя действует с начала текущего года. Сумма поручительства может достигать миллиарда рублей и покрывать до 50% суммы кредита. Причем предприниматель может взять заем даже без наличия залога. Предприниматель при помощи КМСП может получить кредит на срок до 15 лет.