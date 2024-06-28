Зонтичные поручительства КМСП для приграничных регионов привлекли свыше 13 млрд руб

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Как сообщил вице-премьер Александр Новак, для бизнеса в этих регионах были установлены особые условия по «зонтичным» поручительствам, чтобы стимулировать банки к выдаче кредитов предпринимателям. В Крыму и Севастополе объем кредитов под поручительства КМСП составил 2,9 млрд рублей. Остальная сумма направлена в приграничные субъекты РФ, сообщает ТАСС.
Статистика показывает, что наибольшая доля кредитов в приграничных регионах пришлась на сельское хозяйство, строительство и обрабатывающие производства. В Крыму, помимо этих отраслей, в топе гостиничный бизнес и общепит.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что с использованием спецлимита «зонтичных» поручительств было заключено более 800 кредитных договоров. 530 соглашений заключили в Севастополе и Крыму.
Как отметил руководитель КМСП Александр Исаевич, наиболее активно кредиты под поручительства получал микробизнес. В приграничных регионах на их долю пришлось свыше 6,3 млрд рублей и 680 договоров, а в Крыму и Севастополе — более 2,1 млрд рублей и около 500 договоров.
На встрече премьера Михаила Мишустина и Александра Исаевича теме поддержки малого и среднего бизнеса в приграничных регионах уделили особое внимание. Глава правительства акцентировал внимание на том, что у местных предпринимателей должно быть всё необходимое для поддержания и развития бизнеса.
Эксперты сообщают, что специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП приграничных территорий, Крыма и Севастополя действует с начала текущего года. Сумма поручительства может достигать миллиарда рублей и покрывать до 50% суммы кредита. Причем предприниматель может взять заем даже без наличия залога. Предприниматель при помощи КМСП может получить кредит на срок до 15 лет.
Напомним, инструмент под названием «зонтичные» поручительства начал действовать по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».