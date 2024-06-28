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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

иллюстрация

Зажгут. В День молодежи для омичей бесплатно выступит известный рэп-исполнитель

28 июня 2024, 09:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В День молодежи для омичей бесплатно выступит известный рэп-исполнитель

Мероприятие будет проходить на Соборной площади.

Завтра, 29 июня, для омичей даст бесплатный концерт известный рэп-исполнитель. Сбор гостей будет традиционно на Соборной площади.

С 16:00 омичи и гости города будут праздновать День молодежи. Стало известно, что примерно в 21:50 к отдыхающим выйдет Тимати. Музыкант возвращается на большую сцену после пяти лет тишины.

Напомним, что прошлогодний День молодежи собрал 100 тыс человек. В этом году праздник обещает быть масштабнее. Помимо выступления основателя лейбла Black Star Тимати будет концерт певицы Мари Краймбрери.

Также в августе для омичей выступят бесплатно Анна Семенович, GAYAZOV$ BROTHER$ и NILETTO.

Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Омск#Омская область#Россия#Новости#Концерт#День молодежи#Бесплатный концерт
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