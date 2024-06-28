Зажгут. В День молодежи для омичей бесплатно выступит известный рэп-исполнитель

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Завтра, 29 июня, для омичей даст бесплатный концерт известный рэп-исполнитель. Сбор гостей будет традиционно на Соборной площади.
С 16:00 омичи и гости города будут праздновать День молодежи. Стало известно, что примерно в 21:50 к отдыхающим выйдет Тимати. Музыкант возвращается на большую сцену после пяти лет тишины.
Напомним, что прошлогодний День молодежи собрал 100 тыс человек. В этом году праздник обещает быть масштабнее. Помимо выступления основателя лейбла Black Star Тимати будет концерт певицы Мари Краймбрери.
Также в августе для омичей выступят бесплатно Анна Семенович, GAYAZOV$ BROTHER$ и NILETTO.