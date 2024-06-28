В доме на 6-й Станционной в Омске строительные работы выполнили уже на 74%

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В Омске продолжается строительство дома по улице 6-я Станционная. Он предназначен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Работы ведет подрядная организация ООО «СМУ №1». Муниципальный контракт с ней заключили в октябре прошлого года на сумму около 486 млн рублей.
«Подрядчик работает в соответствии с утвержденным графиком и без отставаний. Выполнено устройство монолитного каркаса, закончены работы по монтажу теплотрассы и системы электроснабжения. Строительная готовность нового дома составляет уже 74%», — рассказал начальник отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Сергей Милютин.
Согласно проекту, дом будет состоять из двух секций: прямоугольной девятиэтажной и угловой десятиэтажной. В новостройке будет 218 квартир разного размера: 142 однокомнатные, 48 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и одна четырехкомнатная.
«В дом по ул. 6-я Станционная в рамках четвертого этапа региональной адресной программы планируется переселение 574 омичей из 31 многоквартирного дома, которые ранее были признаны аварийными. При этом в предоставляемых гражданам квартирах площадь превышает ту, что у них есть в аварийном фонде. По завершении строительства департамент жилищной политики самостоятельно проведет государственную регистрацию перехода прав собственности на вновь созданный объект в Росреестре без каких-то дополнительных госпошлин для граждан. Затем мы выдадим выписку на новое жилое помещение, согласно которой человек становится собственником и имеет право распоряжаться имуществом по своему личному усмотрению», — уточнила и. о. директора департамента жилищной политики Юлия Морозова.
Завершить строительство новостройки планируется в начале декабря 2024 года. В настоящее время на объекте работают 57 человек и 7 единиц техники. Кроме того, помимо работ внутри здания, строители также приступили к благоустройству территории многоквартирного дома.
«Когда мы приняли дом в ноябре 2023 года, в 9-этажной секция на 80% была выполнена кирпичная кладка стен, на 75% завершен монтаж кровли. За этот период времени нам удалось закончить ограждающие конструкции, установить все окна, запустить отопление, смонтировать все инженерные сети. Сейчас ведем работы по монтажу вентилируемого фасада здания, отделочные работы под ключ и начинаем подготовку к благоустройству территории», — отметил генеральный директор ООО «СМУ №1» Александр Колошкин.
Отметим, что оформление квартир в собственность начнется только после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Однако даже до завершения этой процедуры омичи смогут получить ключи и заселиться в новое жилье на условиях договора хранения.