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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

ТОП-5 стратегий инвестирования от «Цифра брокер» в периоды высокой инфляции

ТОП-5 стратегий инвестирования от «Цифра брокер» в периоды высокой инфляции

28 июня 2024, 07:21
Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Цифра брокер»
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Высокая инфляция может частично или полностью нивелировать доходность инвестиций, поэтому важно придерживаться стратегии, которая поможет сохранить и увеличить капитал в период роста цен в экономике.

Проведенный с 31 мая по 11 июня инФОМ опрос населения отражает повышение инфляционных ожиданий: медианная оценка ожидаемой инфляции на следующие 12 месяцев составила 11,9%. Аналитики «Цифра брокер» выделили ТОП-5 стратегий, позволяющих защитить свои средства в условиях сильного инфляционного давления.

 

1. Инвестирование в облигации с защитой от инфляции

Флоатеры — это особый вид облигаций, по которым выплаты процентов корректируются в соответствии с уровнем инфляции. Инструмент позволяет инвесторам получать доход, соответствующий уровню инфляции и помогает защитить капитал от потерь.

На Московской бирже флоатеры представлены в сегменте корпоративных и государственных облигаций. Как правило, купонная ставка по ним привязана к ставке денежного рынка RUONIA, которая зависит от ключевой процентной ставки Банка России. В целях сдерживания инфляционного давления регулятор прибегает к повышению ключевой ставки, что, в свою очередь, приводит росту ставки RUONIA и, как следствие, повышению купонной доходности флоатеров. ОФЗ с плавающим купоном индексируются как ОФЗ-ПК.

 

2. Инвестирование в акции компаний, которые выигрывают от инфляции

Компании, производящие товары первой необходимости, такие как продукты питания и медикаменты, могут выиграть от высокой инфляции, поскольку спрос на эти товары обычно остается высоким независимо от уровня цен.

 

3. Диверсификация портфеля

Стратегия заключается в распределении инвестиций между различными классами активов и компаниями. Это помогает снизить риски и повысить доходность в периоды высокой инфляции. Диверсификация подразумевает, что учитываются также валютные и страновые риски: например, на данный момент российским инвесторам доступен такой инструмент, как облигации в китайских юанях.

 

4. Мониторинг рынка и быстрое реагирование на изменения

Оставаясь в курсе последних событий на фондовом рынке и быстро реагируя на любые изменения, инвестор может принимать обоснованные решения и адаптировать свою стратегию инвестирования.

 

5. Инвестирование в золото

Золото считается одним из самых надежных активов в периоды высокой инфляции. Его цена обычно растет вместе с повышением инфляции.

 

Это интересно

  • Во время Великой депрессии в США в 1930-х годах многие инвесторы потеряли значительную часть своих капиталов. Те, кто инвестировал в золото, смогли сохранить и даже приумножить капитал, поскольку цена золота значительно выросла в этот период.
  • Во время энергетического кризиса в 1970-х годах многие страны столкнулись с высокой инфляцией. Те, кто инвестировал в акции нефтяных компаний, смогли заработать значительные прибыли, поскольку спрос на нефть оставался высоким.
  • В период высокой инфляции в Аргентине в конце 1980-х годов многие инвесторы потеряли свои сбережения из-за обесценивания песо. Те, кто инвестировал в золото, смогли сохранить и даже увеличить свои активы, поскольку цена золота значительно выросла в этот период.
  • В период высокой инфляции в России в начале 1990-х годов многие люди потеряли свои сбережения из-за обесценивания рубля. Те, кто вложил деньги в активы, номинированные в валюте (на тот момент расчеты в разных валютах были нормой на рынке) или в недвижимость, смогли сохранить и даже приумножить капитал.

Еще больше интересной информации по инвестициям читайте в телеграм-канале «Цифра брокер»

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