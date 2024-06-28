Сразу два праздника. В Омском районе отметят 95-летие и проведут «Королеву спорта»

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Уже завтра, 29 июня в Иртышском поселке (Омский муниципальный район) начнутся «праздничные выходные», посвященные юбилею муниципалитета и открытию 34-го спортивно-культурного праздника «Королева спорта — 2024».
На всякий случай напомним: участникам соревнований стоит приехать немного загодя — регистрация спортивных команд начнется в 9:30 утра в фойе Иртышской средней общеобразовательной школы, а в 10:45 на стадионе «Иртышский» состоится построение спортсменов.
Основная часть торжественной программы начнется в 10:00 часов с открытия выставки «Эпоха созидания и труда», где будут представлены достижения района и его жителей. Кроме того, все желающие смогут посетить и Иртышский Арбат, где будут выступать воспитанники районных детских школ искусств. Однако одной «улицей» активности не ограничатся: с 10 часов утра начнут свою работу тематические локации Юбилейного бульвара и «Город мастеров» — посетить их можно до 17 и 18 часов соответственно, а располагаться они будут как раз по пути от СДК до стадиона.
На 11:00 часов запланирована торжественная церемония открытия «Королевы спорта», но если спортивные зрелища не интересуют, то можно прогуляться до сцены на бульваре около стадиона — там в это же время начнется концерт «Малая родина — сердце России», где со своими творческими презентациями выступят коллективы 24 поселений района. Концертная программа продлится до 5 часов вечера.
Чуть позже, в 12:00 часов, гости торжества могут посетить фойе Иртышского дома культуры вернисаж народной студии «Умелица» — в их программе заявлено декоративно-прикладное творчество.
Возвращаясь к теме спорта — в 12:15 начнутся состязания в гиревом спорте, автомногоборье и волейболе. Кроме того, можно будет взглянуть и на соревнования спортивных семей (участников этой «дисциплины» ждут состязания в дартсе, шашках, настольном теннисе и даже — эстафета). Подробный список локаций:
Разумеется, это не весь список: спортивные состязания продолжатся и позже — зрителей ждет целая череда матчей мужских и женских волейбольных команд, во время которых будут определяться финалисты состязания. Кроме того, в 19:15 состоится матч, который определит команду, занявшую последнее, 5 место.
Праздничная программа юбилея продолжится в 15:00 часов — на сцене Иртышского СДК начнется концерт «В судьбе района — судьбы поколений». К слову, он далеко не последний — в 18:00 можно будет также посетить и гала-концерт военно-патриотического фестиваля «Автомат и гитара».
Ну, а если после концерта и напряженного созерцания спортивных баталий захочется размяться — в 16:00 на площадке Юбилейного бульвара можно будет присоединиться к Юбилейному хороводу.
В воскресенье, 30 июня, программа мероприятий будет больше спортивной — но оттого и более зрелищной, ведь гостей ждет не только продолжение волейбольного турнира, но и соревнования в пулевой стрельбе и армрестлинг.
День начнется также с регистрации участников — на этот раз она запланирована на 9:00 часов. А через полчаса стартуют уже первые состязания: второй день «Королевы спорта» откроет Спартакиада ветеранских организаций. Отметим, что соревнования будут проходить сразу на двух локациях — стадионе и в стенах Иртышской общеобразовательной школы и продлятся до 16:00 часов.
В 10 утра стартуют соревнования по армрестлингу — спорт не самый динамичный, но очень напряженный: узнать, чьи руки «крепче» можно будет на сцене СДК. Кроме того, в это же время продолжится и волейбольный турнир — игры команд будут еще более зрелищными, ведь именно в воскресенье и станет известно, кому достанется первая ступень пьедестала.
А порадоваться за победителей и узнать, кому именно достался «трон» «Королевы спорта» можно будет в 16:00 часов в Иртышском СДК: торжественная церемония закрытия продлится до 17:00.