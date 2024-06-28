Сразу два праздника. В Омском районе отметят 95-летие и проведут «Королеву спорта»

Основная часть торжественной программы начнется в 10:00 часов с открытия выставки «Эпоха созидания и труда», где будут представлены достижения района и его жителей. Кроме того, все желающие смогут посетить и Иртышский Арбат, где будут выступать воспитанники районных детских школ искусств. Однако одной «улицей» активности не ограничатся: с 10 часов утра начнут свою работу тематические локации Юбилейного бульвара и «Город мастеров» — посетить их можно до 17 и 18 часов соответственно, а располагаться они будут как раз по пути от СДК до стадиона.