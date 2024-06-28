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В Омском районе отметят 95-летие и проведут «Королеву спорта»

Сразу два праздника. В Омском районе отметят 95-летие и проведут «Королеву спорта»

28 июня 2024, 12:00
Фото: Сайт Администрации Омского муниципального района

В Омском районе отметят 95-летие и проведут «Королеву спорта»

Уже завтра в Омском районе стартует грандиозный праздник, объединяющий 95-летие муниципалитета и начало состязаний «Королевы спорта — Иртышский 2024». Ну, а чтобы не упустить самые интересные моменты двойной торжественной даты — публикуем актуальную программу мероприятий.

Уже завтра, 29 июня в Иртышском поселке (Омский муниципальный район) начнутся «праздничные выходные», посвященные юбилею муниципалитета и открытию 34-го спортивно-культурного праздника «Королева спорта — 2024».

На всякий случай напомним: участникам соревнований стоит приехать немного загодя — регистрация спортивных команд начнется в 9:30 утра в фойе Иртышской средней общеобразовательной школы, а в 10:45 на стадионе «Иртышский» состоится построение спортсменов.

Основная часть торжественной программы начнется в 10:00 часов с открытия выставки «Эпоха созидания и труда», где будут представлены достижения района и его жителей. Кроме того, все желающие смогут посетить и Иртышский Арбат, где будут выступать воспитанники районных детских школ искусств. Однако одной «улицей» активности не ограничатся: с 10 часов утра начнут свою работу тематические локации Юбилейного бульвара и «Город мастеров» — посетить их можно до 17 и 18 часов соответственно, а располагаться они будут как раз по пути от СДК до стадиона.

На 11:00 часов запланирована торжественная церемония открытия «Королевы спорта», но если спортивные зрелища не интересуют, то можно прогуляться до сцены на бульваре около стадиона — там в это же время начнется концерт «Малая родина — сердце России», где со своими творческими презентациями выступят коллективы 24 поселений района. Концертная программа продлится до 5 часов вечера.

Чуть позже, в 12:00 часов, гости торжества могут посетить фойе Иртышского дома культуры вернисаж народной студии «Умелица» — в их программе заявлено декоративно-прикладное творчество.

Возвращаясь к теме спорта — в 12:15 начнутся состязания в гиревом спорте, автомногоборье и волейболе. Кроме того, можно будет взглянуть и на соревнования спортивных семей (участников этой «дисциплины» ждут состязания в дартсе, шашках, настольном теннисе и даже — эстафета). Подробный список локаций:

  • Гиревой спорт — сцена на футбольной площадке стадиона «Иртышский»;
  • Автомногоборье — хоккейная коробка стадиона;
  • Волейбол — комплексная площадка на территории Иртышской СОШ;
  • Соревнование спортивных семей — в здании Иртышской СОШ.

Разумеется, это не весь список: спортивные состязания продолжатся и позже — зрителей ждет целая череда матчей мужских и женских волейбольных команд, во время которых будут определяться финалисты состязания. Кроме того, в 19:15 состоится матч, который определит команду, занявшую последнее, 5 место.

В ходе первого дня соревнований будет формироваться список будущих финалистов волейбольного турнираВ ходе первого дня соревнований будет формироваться список будущих финалистов волейбольного турнира
В ходе первого дня соревнований будет формироваться список будущих финалистов волейбольного турнира
Фото: 1MI

Праздничная программа юбилея продолжится в 15:00 часов — на сцене Иртышского СДК начнется концерт «В судьбе района — судьбы поколений». К слову, он далеко не последний — в 18:00 можно будет также посетить и гала-концерт военно-патриотического фестиваля «Автомат и гитара».

Ну, а если после концерта и напряженного созерцания спортивных баталий захочется размяться — в 16:00 на площадке Юбилейного бульвара можно будет присоединиться к Юбилейному хороводу.

В воскресенье, 30 июня, программа мероприятий будет больше спортивной — но оттого и более зрелищной, ведь гостей ждет не только продолжение волейбольного турнира, но и соревнования в пулевой стрельбе и армрестлинг.

День начнется также с регистрации участников — на этот раз она запланирована на 9:00 часов. А через полчаса стартуют уже первые состязания: второй день «Королевы спорта» откроет Спартакиада ветеранских организаций. Отметим, что соревнования будут проходить сразу на двух локациях — стадионе и в стенах Иртышской общеобразовательной школы и продлятся до 16:00 часов.

В 10 утра стартуют соревнования по армрестлингу — спорт не самый динамичный, но очень напряженный: узнать, чьи руки «крепче» можно будет на сцене СДК. Кроме того, в это же время продолжится и волейбольный турнир — игры команд будут еще более зрелищными, ведь именно в воскресенье и станет известно, кому достанется первая ступень пьедестала.

А порадоваться за победителей и узнать, кому именно достался «трон» «Королевы спорта» можно будет в 16:00 часов в Иртышском СДК: торжественная церемония закрытия продлится до 17:00.

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#Илья Скобин#Общество#Спорт#Омск#Соревнования#Фестиваль#Выставка#Юбилей#Мероприятия#Новости#Концерт#Волейбол#Королева спорта#Армрестлинг#Иртышский 2024
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