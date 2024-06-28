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иллюстрация

«Спокойный и добрый». Молодой житель Омской области погиб в зоне СВО

28 июня 2024, 10:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Молодой житель Омской области погиб в зоне СВО

Боец служил на территории спецоперации по контракту.

Стало известно о гибели участника СВО из Омской области. Он скончался в возрасте 22 лет. Речь идет об Александре Кофанове из Муромцевского района. Боец служил в должности младшего лейтенанта.

Он окончил девять классов и пошел в местный техникум механизации сельского хозяйства. Окончив училище, прошел службу в рядах российской армии.

«В кругу одноклассников Александр пользовался уважением, по характеру был спокойным, сдержанным и доброжелательным юношей. Был любящим сыном и внуком», — отмечается в сообществе Муромцевской школы №1.

Молодой человек отправился в зону спецоперации, заключив контракт с Минобороны РФ. Омский боец погиб 14 марта в этом году. Прощание с Александром состоялось вчера, 27 июня.

#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Спецоперация#Сво#Участник СВО
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