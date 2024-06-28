«Спокойный и добрый». Молодой житель Омской области погиб в зоне СВО

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Стало известно о гибели участника СВО из Омской области. Он скончался в возрасте 22 лет. Речь идет об Александре Кофанове из Муромцевского района. Боец служил в должности младшего лейтенанта.
Он окончил девять классов и пошел в местный техникум механизации сельского хозяйства. Окончив училище, прошел службу в рядах российской армии.
«В кругу одноклассников Александр пользовался уважением, по характеру был спокойным, сдержанным и доброжелательным юношей. Был любящим сыном и внуком», — отмечается в сообществе Муромцевской школы №1.
Молодой человек отправился в зону спецоперации, заключив контракт с Минобороны РФ. Омский боец погиб 14 марта в этом году. Прощание с Александром состоялось вчера, 27 июня.