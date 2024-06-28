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Глава Минсельхоза Оксана Лут и Директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк

Руководитель Минсельхоза РФ Оксана Лут считает важным использование агротехнологий

28 июня 2024, 10:17
Фото: ФосАгро
Глава Минсельхоза Оксана Лут и Директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк
В Ставрополе под открытым небом прошла одна из самых масштабных выставок в сфере АПК — «Всероссийский день поля». Генеральным спонсором события последние семь лет выступает компания «ФосАгро», которая представляет на экспозиции современные и высокоэффективные системы минерального питания.

Стенд производителя посетили глава Минсельхоза РФ Оксана Лут вместе со своими заместителями, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Гендиректор «ФосАгро-Регион» (крупнейшая в стране сеть дистрибуции минудобрений) Андрей Вовк рассказал руководителю Минсельхоза о росте поставок на внутренней рынок: в прошлом году «ФосАгро-Регион» увеличила объемы на 12%, до 3,3 млн тонн в год. Спрос российских аграриев на удобрения под весенний сев уже удовлетворен и сейчас идут поставки под осенние полевые работы. Оперативной доступности удобрений аграриям способствует развитие логистики.

«За последние 5 лет мы вложили в развитие сети „ФосАгро-Регион“ более 4 млрд руб., за это время количество региональных комплексов хранения и перевалки минеральных удобрений увеличилось с 19 до 34. Их суммарная емкость сегодня превышает 850 тыс. тонн», — подчеркнул Андрей Вовк.

В «ФосАгро-Регион» стараются повышать эффективность минерального питания. В этом помогает испытание и ввод новаторских марок удобрений с микроэлементами. Они делают почву более плодородной, приводят к росту урожайности. По словам Андрея Вовка, аграрии в последние пару лет стали закупать на 60% больше таких удобрений. Причем с начала 2024 года зафиксирован рост закупок еще на 33%.

Внутренний рынок — приоритетный для компании и «ФосАгро-Регион» занимает лидирующую позицию по суммарным поставкам удобрений отечественным покупателям, это подтверждают данные Российской ассоциации производителей удобрений. Есть и принципиально новые для рынка решения: поставки эксклюзивных марок: для крупных сельхозпроизводителей компания, например, может обеспечивать партии удобрений определенного цвета. Это, как отмечает Андрей Вовк, способствует предотвращению краж и перепродажи товаров, то есть, по сути, делает все, чтобы теневой рынок удобрений не развивался.

Новаторством стало и развитие современных сервисов, которые способствуют повышению эффективности применения удобрений. Так, эксперты «ФосАгро-Регион» проводят агрохимобследование почв с применением автоматизированного оборудования — пробоотборник был также представлен на стенде компании на выставке.

По итогам выставки гендиректор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников подчеркнул, что компания неизменно ориентируется на внутренний рынок. По планам, в развитие предприятия в 2024-м направят рекордные 73 млрд рублей. С 2014 года компания увеличила свое производство на 85%, и все это стремилась к развитию внутреннего рынка, дела удобрения более доступными как в плане стоимости, так и в вопросах логистики.

Добавим, что компания и дальше собирается вкладываться в расширение продуктовой линейки для внутреннего рынка и будет стремиться делать свои передовые продукты доступными для отечественных сельхозпроизводителей.

Несмотря на большую удаленность, крупнейшую российскую агровыставку посетили делегации сельхозпроизводителей Сибири. Многие заходили на стенд компании «ФосАгро-Регион», поскольку давно с ней сотрудничают. Прямые поставки минеральных удобрений ФосАгро, а также весь спектр представленных услуг в Омской области обеспечивает региональная компания сети «ФосАгро-Сибирь», развивающая сразу несколько офисов: в Новосибирске, Красноярске, Барнауле и в Уссурийске.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Россия#Сельское хозяйство#Производство#Выставка#Новости#Минсельхоз#Поставка#Производители
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