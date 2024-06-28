Руководитель Минсельхоза РФ Оксана Лут считает важным использование агротехнологий

По итогам выставки гендиректор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников подчеркнул, что компания неизменно ориентируется на внутренний рынок. По планам, в развитие предприятия в 2024-м направят рекордные 73 млрд рублей. С 2014 года компания увеличила свое производство на 85%, и все это стремилась к развитию внутреннего рынка, дела удобрения более доступными как в плане стоимости, так и в вопросах логистики.