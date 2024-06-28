Регулярные пешие прогулки способствуют избавлению от боли в спине

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Как правило, боль в позвоночнике бывает достаточно сильной и почти всегда сопровождается снижением работоспособности. Но эксперимент показал, что те, кто ежедневно занимается ходьбой, на 43% реже жалуются на боль в спине. Люди, которые все же страдают такими болями, отмечают, что при подключении пеших прогулок время между приступами боли увеличивается примерно в два раза. Кроме того, ходьба положительно влияет и на общие показатели здоровья и качество жизни, пишет newia.ru.
Участниками эксперимента стали 700 человек, испытавших недавний приступ болей в позвоночнике. Наблюдение за добровольцами велось на протяжении трех лет. 50% испытуемых занимались по индивидуальной программе ходьбы по 30 минут пять раз в неделю, а контрольная группа не участвовала в занятиях.
Оказалось, что у занимавшихся ходьбой граждан средний период без возникновения болевого синдрома составил около 208 дней, тогда как в контрольной группе он был ограничен 112 днями.
Помимо этого, у тренировавшихся участников эксперимента на 28% снизился риск рецидива болей в пояснице.
При ходьбе задействуется мышечно-связочный аппарат вблизи позвоночника, образуя мышечный корсет, поддерживающий позвоночник. Благодаря этому снижается частота возникновения болей.