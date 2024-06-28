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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Регулярные пешие прогулки способствуют избавлению от боли в спине

Регулярные пешие прогулки способствуют избавлению от боли в спине

28 июня 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
В результате нового исследования выяснилось, что граждане, страдающие болями в спине, могут улучшить свое самочувствие, если возьмут за привычку регулярные тридцатиминутные прогулки пешком. О том, каким образом этот метод помогает при болях в позвоночнике — в нашем материале.

Как правило, боль в позвоночнике бывает достаточно сильной и почти всегда сопровождается снижением работоспособности. Но эксперимент показал, что те, кто ежедневно занимается ходьбой, на 43% реже жалуются на боль в спине. Люди, которые все же страдают такими болями, отмечают, что при подключении пеших прогулок время между приступами боли увеличивается примерно в два раза. Кроме того, ходьба положительно влияет и на общие показатели здоровья и качество жизни, пишет newia.ru.

Участниками эксперимента стали 700 человек, испытавших недавний приступ болей в позвоночнике. Наблюдение за добровольцами велось на протяжении трех лет. 50% испытуемых занимались по индивидуальной программе ходьбы по 30 минут пять раз в неделю, а контрольная группа не участвовала в занятиях.

Оказалось, что у занимавшихся ходьбой граждан средний период без возникновения болевого синдрома составил около 208 дней, тогда как в контрольной группе он был ограничен 112 днями.

Помимо этого, у тренировавшихся участников эксперимента на 28% снизился риск рецидива болей в пояснице.

При ходьбе задействуется мышечно-связочный аппарат вблизи позвоночника, образуя мышечный корсет, поддерживающий позвоночник. Благодаря этому снижается частота возникновения болей.

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