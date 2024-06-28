Регулярные пешие прогулки способствуют избавлению от боли в спине

Как правило, боль в позвоночнике бывает достаточно сильной и почти всегда сопровождается снижением работоспособности. Но эксперимент показал, что те, кто ежедневно занимается ходьбой, на 43% реже жалуются на боль в спине. Люди, которые все же страдают такими болями, отмечают, что при подключении пеших прогулок время между приступами боли увеличивается примерно в два раза. Кроме того, ходьба положительно влияет и на общие показатели здоровья и качество жизни, пишет newia.ru.