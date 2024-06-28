Проезда не будет. В Омске на два месяца перекроют одну из улиц в центре города

С 08:00 1 июля до 20:00 15 сентября на улице Тарской будет запрещено движение транспорта. Там будут проводить ремонт тепловых сетей. Работы организуют на участке дороги от дома № 232 по улице Тарской/73 по улице 16-я Северная до дома № 89 по улице 15-я Северная.