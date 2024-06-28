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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

иллюстрация

Проезда не будет. В Омске на два месяца перекроют одну из улиц в центре города

28 июня 2024, 13:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске на два месяца перекроют одну из улиц в центре города

Ограничение вводят, чтобы было время на ремонт теплосетей в том месте.

В администрации Омска рассказали об ограничении на одном из участков дорог. Соответствующую просьбу высказали представители «Омских распределительных тепловых сетей».

С 08:00 1 июля до 20:00 15 сентября на улице Тарской будет запрещено движение транспорта. Там будут проводить ремонт тепловых сетей. Работы организуют на участке дороги от дома № 232 по улице Тарской/73 по улице 16-я Северная до дома № 89 по улице 15-я Северная.

Фото: администрация Омска

Автомобилистов просят быть внимательными и предусматривать свой путь, учитывая предстоящие ограничения.

Из-за Дня молодежи в Омске почти на неделю перекроют дороги. Схемы проезда
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#Алина Ясинская#Транспорт#Ремонт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Россия#Новости#Ограничение
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