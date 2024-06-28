Омичам рассказали простые способы, как надолго сохранить в доме запах лета

Еще один способ наполнить дом летними ароматами — это сушить белье на улице. Солнечные лучи и свежий воздух не только качественно просушат ваши вещи, но и сделают их светлее, а также помогут избавиться от неприятных запахов. Кроме того, белье впитает в себя ароматы свежего бриза, скошенных газонов и цветов, и когда вы внесете сухие вещи в дом, вы сможете насладиться всем многообразием летних запахов.