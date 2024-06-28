Омичам рассказали простые способы, как надолго сохранить в доме запах лета

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В первую очередь, можно подумать о том, чтобы поставить в доме букет из свежих цветов. Отличным выбором будут розы, мята и герань — с их помощью можно создать естественные ароматизаторы. Для этого нужно разложить части растений по всему дому в небольших емкостях, сообщают Newia.ru.
Также можно использовать диффузоры с ароматами роз, шиповника, черной смородины, малины, эвкалипта, базилика и других растений. Или можно засушить ароматные цветы и травы, а затем развесить их в полотняных мешочках по комнатам.
Еще один способ наполнить дом летними ароматами — это сушить белье на улице. Солнечные лучи и свежий воздух не только качественно просушат ваши вещи, но и сделают их светлее, а также помогут избавиться от неприятных запахов. Кроме того, белье впитает в себя ароматы свежего бриза, скошенных газонов и цветов, и когда вы внесете сухие вещи в дом, вы сможете насладиться всем многообразием летних запахов.
И, наконец, чтобы создать в доме летнюю атмосферу, можно использовать ароматические свечи. Они не только помогут создать романтическую обстановку, но и наполнят пространство летними ароматами.