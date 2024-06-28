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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

иллюстрация

Можно. Спасатели представили список десяти безопасных пляжей в Омской области

28 июня 2024, 13:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Спасатели представили список десяти безопасных пляжей в Омской области

Отмечается, что трагедии случались только на «диких» пляжах, где не дежурят спасатели и не обследовано дно.

В региональном МЧС представили информацию об официальных пляжах, где можно безопасно отдохнуть в Омской области. В общей сложности таких мест ровно десять.

На этих пляжах поставлены кабинки для переодевания, душ. Специалисты в этих местах обследуют дно для безопасности отдыхающих. И главное — там дежурят спасатели, которые в случае чего готовы помочь.

Оборудованные пляжи:

1. «Центральный 1» — г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;

2. «Центральный 2» (Куйбышевский) — г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;

3. «Кировский» — г. Омск, Кировский АО, р. Иртыш;

4. «Советский» — г. Омск, Советский АО, р. Иртыш;

5. «Первомайский» — г. Омск, Советский АО, р. Иртыш;

6. ПКиО «Зеленый остров» — г. Омск, Советский АО, р. Иртыш.

7. Санаторий «Колос» — Омский район, п. Красноярка, котлован;

8. П. Новая Ракитинка — Омский район, искусственный водоем;

9. «Разлив» — г. Тюкалинск (муниципальный пляж, оз. Разлив);

10. П. Ачаир — Омский район, п. Ачаир, р. Иртыш.

Спасатели отметили, что на официальных пляжах не было несчастных случаев. В первый месяц этого лета в Омской области уже утонули девять человек, двое из них — дети. Все они купались в непредназначенных для этого местах.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Россия#МЧС#Новости#Пляжи Омска#Пляжи
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