Можно. Спасатели представили список десяти безопасных пляжей в Омской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В региональном МЧС представили информацию об официальных пляжах, где можно безопасно отдохнуть в Омской области. В общей сложности таких мест ровно десять.
На этих пляжах поставлены кабинки для переодевания, душ. Специалисты в этих местах обследуют дно для безопасности отдыхающих. И главное — там дежурят спасатели, которые в случае чего готовы помочь.
Оборудованные пляжи:
1. «Центральный 1» — г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;
2. «Центральный 2» (Куйбышевский) — г. Омск, Центральный АО, р. Иртыш;
3. «Кировский» — г. Омск, Кировский АО, р. Иртыш;
4. «Советский» — г. Омск, Советский АО, р. Иртыш;
5. «Первомайский» — г. Омск, Советский АО, р. Иртыш;
6. ПКиО «Зеленый остров» — г. Омск, Советский АО, р. Иртыш.
7. Санаторий «Колос» — Омский район, п. Красноярка, котлован;
8. П. Новая Ракитинка — Омский район, искусственный водоем;
9. «Разлив» — г. Тюкалинск (муниципальный пляж, оз. Разлив);
10. П. Ачаир — Омский район, п. Ачаир, р. Иртыш.
Спасатели отметили, что на официальных пляжах не было несчастных случаев. В первый месяц этого лета в Омской области уже утонули девять человек, двое из них — дети. Все они купались в непредназначенных для этого местах.