Глава РЭО Буцаев объявил общий размер призового фонда «Зеленой премии»

В 2024 году общественный трек будет включать пять номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будут определены 3 победителя, а также предоставлен грант на сумму 1 млн рублей. «Экологическая семья» включает сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. В номинации «Экологические центры» планируется определить трех победителей и предоставить грант на сумму 500 тыс. рублей. Победителями номинации «Экологического предпринимательства» станут 3 номинанта, будет также предусмотрен и грант на сумму 500 тыс. рублей. «Студенчество» включает десять победителей и предоставление студенческой стипендии в 150 тыс. рублей.