Глава РЭО Буцаев объявил общий размер призового фонда «Зеленой премии»

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на 2024 год компания решила увеличить размер призового фонда «Зеленой премии» до 9 млн рублей. Глава РЭО также указал, что в текущем году определять победителей будут по трем трекам (профессиональный, общественный и «Юннаты»), а призовые средства решено распределить между победителями в номинациях по общественному и юннатскому треку.
Буцаев добавил, что главной задачей «Зеленой премии» является выявление активных представителей общественности, бизнеса, образовательных организаций и молодежи, принимающих непосредственное участие в построении экономики замкнутого цикла и реализации реформы отрасли обращения с отходами. Об этом пишет newsnn.ru.
В 2024 году общественный трек будет включать пять номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будут определены 3 победителя, а также предоставлен грант на сумму 1 млн рублей. «Экологическая семья» включает сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. В номинации «Экологические центры» планируется определить трех победителей и предоставить грант на сумму 500 тыс. рублей. Победителями номинации «Экологического предпринимательства» станут 3 номинанта, будет также предусмотрен и грант на сумму 500 тыс. рублей. «Студенчество» включает десять победителей и предоставление студенческой стипендии в 150 тыс. рублей.
В трек «Зеленая премия. Юннаты» вошли две номинации: «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов», включающая 10 победителей и приглашение на церемонию награждения, и номинация «Лидеры юннатов» с пятью победителями которые получат грант на 200 тыс. рублей.
Более того, в рамках каждой номинации профессионального трека будут выбраны 10 финалистов, которые получат приглашение на церемонию награждения.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что члены экспертной комиссии заочно будут оценивать направленные проекты, а затем составлять шорт-лист. На основе него будут определены победители профессионального трека, трека «Зеленая премия. Юннаты» и в номинации «Экологическая семья».
Лидеры номинаций «Экологические лидеры», «Экологические центры», «Экологическое предпринимательство», «Студенчество» будут определены по оценке проектов экспертной комиссией, шорт-листу, а также по итогам очной защиты проектов шорт-листа участниками членами экспертного жюри в формате питчинга.
Средства грантов по номинациям обозначены с учетом вычета налогов.