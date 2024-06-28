ЕР начала внедрять программу по оказанию первой помощи и химбиозащите

«Единой Россией» запущена программа «Готов к санитарной обороне». Она включает в себя расширенное обучение оказанию первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, а также действиям по химбиозащите.

Как сообщает mkset.ru, в дальнейшем инструкторам планируется выдавать значки за подготовку других людей. Программа содержит рекомендации по безопасному поведению в условиях ЧС, наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, которые заслужили доверие в самых сложных боевых условиях. Подробности реализации такой программы раскрыл куратор обучения, думский депутат от партии «Единая Россия», ветеран спецоперации Дмитрий Хубезов. Он уверен, что даже в условиях мирной жизни от такого обучения будет большая польза, приводя в качестве примера опыт Белгородской области, где сейчас особенно актуальны курсы оказания первой помощи. «Мы берем от них лучшее и существенно расширяем», — пояснил депутат. За организацию обучения отвечает партийный проект «Здоровое будущее». «Единая Россия» привлекла к преподаванию такого курса представителей Министерства здравоохранения России, центров медицины катастроф и врачей-волонтеров. В рамках первого этапа программы «Готов к санитарной обороне» ЕР организует обучение навыкам оказания первой помощи для работников силовых ведомств, учителей ОБЖ, государственных служащих. Хубезов заверил, что в регионы, штабы общественной поддержки «Единой России» будут отправляться наиболее квалифицированные инструкторы. Программа в скором времени будет расширена и на людей с ОВЗ — каждый россиянин должен суметь оказать первую помощь в случае необходимости. «Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию», — пообещал он. Как сообщает сайт ER.RU, «Единая Россия» уже начала обучать граждан в ряде пилотных субъектов РФ. Курсы и мастер-классы уже прошли в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовии. Стоит отметить, что преподавание тактической медицины организовали и для депутатов ГД, сенаторов и сотрудников центрального исполнительного комитета партии в Москве.