Автобусы №28 и №96 запустят в густонаселенные микрорайоны Омска. Публикуем схемы

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Сегодня Сергей Шелест сообщил, что автобусные маршруты № 28 и № 96 будут продлены до густонаселенных жилых районов.
«Просьба внимательно ознакомиться с новыми схемами маршрутов и планировать поездки с учетом принятых изменений», — написал мэр Шелест в своем телеграм-канале.
Так, автобусы маршрута № 28 будут курсировать от улицы 70 лет Октября по дублеру улицы Дмитриева (в обратном направлении по улице Дмитриева), затем по улице Крупской, Перелета и довезут пассажиров до микрорайона «Прибрежный».
Также маршрут № 96, который проходит по кольцевой схеме, будет продлен до конечной остановки «12-й микрорайон». Автобусы будут следовать по улице Перелета, затем по улицам Степанца, 70 лет Октября, Конева, Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября и снова по улице Степанца. Далее движение будет осуществляться по уже существующему маршруту.
Однако пока неизвестно, когда автобусы начнут ходить по измененным маршрутам, так как соответствующее распоряжение еще не подписано.
Напомним, что в Омске из-за празднования Дня молодежи изменится маршрут трех автобусов: №73, №62 и №94. С 10 часов утра 25 июня до 3 часов дня 30 июня на участке улицы Ленина от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, будет закрыто движение.