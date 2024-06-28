Автобусы №28 и №96 запустят в густонаселенные микрорайоны Омска. Публикуем схемы

Также маршрут № 96, который проходит по кольцевой схеме, будет продлен до конечной остановки «12-й микрорайон». Автобусы будут следовать по улице Перелета, затем по улицам Степанца, 70 лет Октября, Конева, Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября и снова по улице Степанца. Далее движение будет осуществляться по уже существующему маршруту.