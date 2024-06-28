11 лет «строгача». В Омске наказали бывшего полицейского, торговавшего наркотиками

Напомним, что ранее суд признал виновным в продаже наркотиков еще одного полицейского. В августе 2023 года он продал своей знакомой 12 граммов запрещенного вещества за 10 тысяч рублей и был задержан сотрудниками ФСБ. После возбуждения дела его уволили из полиции. Суд отправил обвиняемого в тюрьму на 6 лет и лишил звания — майора.