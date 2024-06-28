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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:31

иллюстрация

11 лет «строгача». В Омске наказали бывшего полицейского, торговавшего наркотиками

28 июня 2024, 05:24
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Полицейского из Омска отправили в тюрьму на 11 лет за продажу наркотиков

Полицейский забирал у задержанных наркотики и продавал их через наркоторговцев. За это его лишили свободы на 11 лет, права занимать должности в правоохранительных органах и специального звания «капитан полиции».

В УФСБ России по Омской области сообщили, что Куйбышевским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника УНК УМВД России по Омской области.

Выяснилось, что во время работы полицейский покупал, хранил и продавал наркотики. Он изымал часть обнаруженных запрещенных веществ и передавал их наркоторговцам для дальнейшей продажи.

Так, в июле прошлого года он украл более килограмма наркотического вещества, которое сотрудники УНК УМВД изъяли из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Затем в октябре того же года его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. На основании материалов, предоставленных омским следкомом, в отношении него было заведено уголовное дело.

В итоге суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы, а также лишил его права работать в системе правоохранительных органов РФ в течение шести лет и специального звания «капитан полиции».

Напомним, что ранее суд признал виновным в продаже наркотиков еще одного полицейского. В августе 2023 года он продал своей знакомой 12 граммов запрещенного вещества за 10 тысяч рублей и был задержан сотрудниками ФСБ. После возбуждения дела его уволили из полиции. Суд отправил обвиняемого в тюрьму на 6 лет и лишил звания — майора.

Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков
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