11 лет «строгача». В Омске наказали бывшего полицейского, торговавшего наркотиками

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В УФСБ России по Омской области сообщили, что Куйбышевским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника УНК УМВД России по Омской области.
Выяснилось, что во время работы полицейский покупал, хранил и продавал наркотики. Он изымал часть обнаруженных запрещенных веществ и передавал их наркоторговцам для дальнейшей продажи.
Так, в июле прошлого года он украл более килограмма наркотического вещества, которое сотрудники УНК УМВД изъяли из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Затем в октябре того же года его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. На основании материалов, предоставленных омским следкомом, в отношении него было заведено уголовное дело.
В итоге суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы, а также лишил его права работать в системе правоохранительных органов РФ в течение шести лет и специального звания «капитан полиции».
Напомним, что ранее суд признал виновным в продаже наркотиков еще одного полицейского. В августе 2023 года он продал своей знакомой 12 граммов запрещенного вещества за 10 тысяч рублей и был задержан сотрудниками ФСБ. После возбуждения дела его уволили из полиции. Суд отправил обвиняемого в тюрьму на 6 лет и лишил звания — майора.