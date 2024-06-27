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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

иллюстрация

Запрет от мэра. В Омске за парковку в особенном месте грозит штраф до полутора тысяч

27 июня 2024, 10:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске за парковку в особенном месте грозит штраф до полутора тысяч

Участок с запретом на остановку находится в районе 6-й Северной.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о новых ограничениях в городе. На улице 6-я Северная теперь нельзя останавливаться транспорту. Запрет ввели на участке от здания № 2 до здания № 18 в обоих направлениях.

В ближайшее время там поставят предупреждающие знаки о том, что «Остановка запрещена». Также будут установлены таблички, что работает эвакуатор. Градоначальник отметил, что нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тыс рублей. Также авто водителя могут отправить на специализированную стоянку.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Сергей Шелест сказал, что остановку транспорта в том месте запрещают, чтобы не возникало пробок.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#Омск#Омская область#Ограничение движения#Россия#Новости#Перекрытие дорог
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