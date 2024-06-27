Запрет от мэра. В Омске за парковку в особенном месте грозит штраф до полутора тысяч

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о новых ограничениях в городе. На улице 6-я Северная теперь нельзя останавливаться транспорту. Запрет ввели на участке от здания № 2 до здания № 18 в обоих направлениях.
В ближайшее время там поставят предупреждающие знаки о том, что «Остановка запрещена». Также будут установлены таблички, что работает эвакуатор. Градоначальник отметил, что нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тыс рублей. Также авто водителя могут отправить на специализированную стоянку.
Сергей Шелест сказал, что остановку транспорта в том месте запрещают, чтобы не возникало пробок.