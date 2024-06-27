Запрет от мэра. В Омске за парковку в особенном месте грозит штраф до полутора тысяч

В ближайшее время там поставят предупреждающие знаки о том, что «Остановка запрещена». Также будут установлены таблички, что работает эвакуатор. Градоначальник отметил, что нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тыс рублей. Также авто водителя могут отправить на специализированную стоянку.