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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

иллюстрация

Всего +9 градусов и ливни. Омичам рассказали, каких погодных сюрпризов ожидать в июле

27 июня 2024, 09:34
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичей предупредили, что в начале июля температура резко упадет до +9 градусов

Уже несколько дней в Омске стоит жара. Но это только начало. Завтра днем температура поднимется до +36 градусов. О том, какие сюрпризы ожидают омичей в начале июля, можно узнать из нашего материала.

Вот уже несколько дней омичи вынуждены страдать от изнуряющей жары. Однако это еще не предел погодных сюрпризов. Так, в пятницу, 28 июня, воздух в городе прогреется до +36 градусов.

прогноз погоды на ближайшие три дняпрогноз погоды на ближайшие три дня
прогноз погоды на ближайшие три дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Согласно сервису визуализации погоды «Вентускай», омичей в начале июля ожидают два не самых приятных погодных сюрприза. Сначала наш регион накроют мощные дожди с грозой, а затем температура днем упадет до +10 градусов.

погода 2 июляпогода 2 июля
погода 2 июляпогода 2 июля
погода 2 июля
Фото: «Вентускай»

Во вторник, 2 июля, в некоторых районах ожидаются грозы. Днем температура воздуха достигнет +23 градусов, а к вечеру опустится до +17 градусов. К шести часам вечера стихия достигнет своего пика. За это время в регионе может выпасть до 20 миллиметров осадков.

погода 3 июляпогода 3 июля
погода 3 июляпогода 3 июля
погода 3 июля
Фото: «Вентускай»

В среду, 3 июля, в регионе ожидается резкое понижение дневной температуры. В городе столбик термометра покажет всего до +14 градусов, а в области — до +12 градусов.

погода 4 июляпогода 4 июля
погода 4 июля
Фото: «Вентускай»

В течение всей недели будут идти дожди, и только в понедельник, 8 июля, регион окутает тепло, а точнее, установится жаркая погода с температурой до +29 градусов. Теплая погода сохранится и на следующий день.

погода 8 июляпогода 8 июля
погода 8 июля
Фото: «Вентускай»
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