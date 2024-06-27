Всего +9 градусов и ливни. Омичам рассказали, каких погодных сюрпризов ожидать в июле

Во вторник, 2 июля, в некоторых районах ожидаются грозы. Днем температура воздуха достигнет +23 градусов, а к вечеру опустится до +17 градусов. К шести часам вечера стихия достигнет своего пика. За это время в регионе может выпасть до 20 миллиметров осадков.