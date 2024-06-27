Всего +9 градусов и ливни. Омичам рассказали, каких погодных сюрпризов ожидать в июле

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Вот уже несколько дней омичи вынуждены страдать от изнуряющей жары. Однако это еще не предел погодных сюрпризов. Так, в пятницу, 28 июня, воздух в городе прогреется до +36 градусов.
Согласно сервису визуализации погоды «Вентускай», омичей в начале июля ожидают два не самых приятных погодных сюрприза. Сначала наш регион накроют мощные дожди с грозой, а затем температура днем упадет до +10 градусов.
Во вторник, 2 июля, в некоторых районах ожидаются грозы. Днем температура воздуха достигнет +23 градусов, а к вечеру опустится до +17 градусов. К шести часам вечера стихия достигнет своего пика. За это время в регионе может выпасть до 20 миллиметров осадков.
В среду, 3 июля, в регионе ожидается резкое понижение дневной температуры. В городе столбик термометра покажет всего до +14 градусов, а в области — до +12 градусов.
В течение всей недели будут идти дожди, и только в понедельник, 8 июля, регион окутает тепло, а точнее, установится жаркая погода с температурой до +29 градусов. Теплая погода сохранится и на следующий день.