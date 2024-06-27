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В Омской области за 157 млн выставили на продажу цехи по производству сыра и колбасы

27 июня 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
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Предприятие находится в Русско-Полянском районе. Общая площадь помещений составляет более 6 тысяч квадратных метров.

В Русско-Полянском районе Омской области выставили на продажу комплекс по переработке молока и мяса. Общая площадь помещений составляет более 6 тысяч квадратных метров. Цена готового бизнеса — 157 млн рублей.

Молочный цех рассчитан на производство мягких, твердых и полутвердых сыров, творога и творожных сырков. Колбасный цех производит копченую, полукопченую, вареную колбасу, сосиски, сардельки, пельмени, полуфабрикаты. Также предприятие занимается розливом питьевой воды.

Согласно данным сайта Rusprofile, производственный комплекс относится к кооперативу «Фазенда», зарегистрированному в 2019 году. Руководителем является Владимир Карапетян. По итогам 2023 года компания показала выручку в 13 млн рублей, прибыль — 217 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 8 млн выставили на продажу животноводческую ферму.

Ферма с «хрустальным воздухом». В Омской области продают животноводческий комплекс
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омская область#Мясо#Продажа#Производство#Выручка#Русско-Полянский район#Питьевая вода#Сыр#Колбаса#Молоко#Прибыль
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