В Омской области за 157 млн выставили на продажу цехи по производству сыра и колбасы

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В Русско-Полянском районе Омской области выставили на продажу комплекс по переработке молока и мяса. Общая площадь помещений составляет более 6 тысяч квадратных метров. Цена готового бизнеса — 157 млн рублей.
Молочный цех рассчитан на производство мягких, твердых и полутвердых сыров, творога и творожных сырков. Колбасный цех производит копченую, полукопченую, вареную колбасу, сосиски, сардельки, пельмени, полуфабрикаты. Также предприятие занимается розливом питьевой воды.
Согласно данным сайта Rusprofile, производственный комплекс относится к кооперативу «Фазенда», зарегистрированному в 2019 году. Руководителем является Владимир Карапетян. По итогам 2023 года компания показала выручку в 13 млн рублей, прибыль — 217 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 8 млн выставили на продажу животноводческую ферму.