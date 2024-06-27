В Модульбанке рассказали, как платить через NFC-модуль телефона

На сегодняшний день многие российские банки поддерживают NFC-технологии. Это, например, Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Не так давно прием оплат с мобильного телефона по NFC начал предоставлять своим клиентам и отечественный Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для масштабирования предпринимательской деятельности. Приложение для бизнеса ModulPay поддерживает прием оплаты банковскими картами через NFC-модуль телефона. По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, планируется регулярно обновлять функционал платежного сервиса. Он подчеркивает, что на данный момент уже присутствует возможность работы с онлайн-кассой, а фискализация, встроенная в общую систему, ведется в автоматическом режиме.