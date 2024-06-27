В Модульбанке рассказали, как платить через NFC-модуль телефона

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
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Updated Сегодня, 11:35
Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Наличие такой функции в мобильных телефонах дает возможность бесконтактно платить за покупки и услуги, пишет newsnn.ru.
Чтобы платежи для NFC были доступны пользователям, им необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой данной системы и установить на мобильное устройство приложение.
Использование NFC-оплаты имеет такие явные достоинства, как удобство и быстрота. Помимо этого, такой сервис еще позволяет безопасно осуществлять транзакции, так как информация передается в зашифрованном виде.
На сегодняшний день многие российские банки поддерживают NFC-технологии. Это, например, Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Не так давно прием оплат с мобильного телефона по NFC начал предоставлять своим клиентам и отечественный Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для масштабирования предпринимательской деятельности. Приложение для бизнеса ModulPay поддерживает прием оплаты банковскими картами через NFC-модуль телефона. По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, планируется регулярно обновлять функционал платежного сервиса. Он подчеркивает, что на данный момент уже присутствует возможность работы с онлайн-кассой, а фискализация, встроенная в общую систему, ведется в автоматическом режиме.
Время показало, что применение NFC-технологии для приема оплаты через мобильный телефон пользуется все большей востребованностью у клиентов банков, обрастая все новыми и новыми опциями. Такая опция отличается удобством, оперативностью и безопасностью, поэтому множество россиян предпочитают именно такой способ расчета за свои покупки.