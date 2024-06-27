Переломы и другие травмы. Две омички влетели в бетонный блок на мопеде

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Вчера, 26 июня, в Омской области произошла серьезная авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 04:10. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации полицейских, девушка (2000 г. р.) из деревни Нововоскресенка ехала на мопеде «Альфа» по мосту, проложенному через железную дорогу в районе города Называевск. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.
Ехала она не одна, а с пассажиром — жительницей села Мангут (2001 г. р.). Обе девушки были госпитализированы. Участницы ДТП получили множественные травмы, отметили инспекторы, в том числе переломы.
Как оказалось, водитель выпила, а прав на управление у нее не было. Ей грозит арест на 10-15 суток или штраф в размере 30 тыс рублей. Полицейские по факту случившегося проводят проверку. Будут выяснены все обстоятельства ДТП.