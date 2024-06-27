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Published Сегодня, 13:00

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Updated Сегодня, 13:02

иллюстрация

Нужда в людях. Губернатор озвучил данные по дефициту кадров в Омской области

27 июня 2024, 13:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Губернатор озвучил данные по дефициту кадров в Омской области

На ярмарке трудоустройства местные работодатели должны рассказать об актуальных предложениях для омичей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко признался, что в регионе имеется дефицит кадров. Он обсудил это с главой Роструда Михаилом Иванковым. Встреча прошла в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она состоится в Омске завтра, 28 июня.

По словам губернатора, местные работодатели нуждаются в более 20 тыс человек. Компании будут участвовать в ярмарке и расскажут кандидатам об актуальных вакансиях. В рамках мероприятия соискатели узнают о вариантах для работы, которых насчитывается порядка 10 тыс.

Предложения есть в различных сферах, отметил Виталий Хоценко. В общей сложности на ярмарке в Конгресс-холее будут присутствовать 1012 предприятий и организаций.

Также Хоценко и Иванков поговорили о работе специалистов на омских оборонных предприятиях. Губернатор заметил, что только за прошлый год в сфере ОПК были трудоустроены порядка 15 тыс человек. Роструд продолжит помогать в трудоустройстве кадров на этом направлении.

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#Алина Ясинская#Политика#Общество#Омск#Омская область#Россия#Кадры#Новости#Дефицит кадров
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