Нужда в людях. Губернатор озвучил данные по дефициту кадров в Омской области

Также Хоценко и Иванков поговорили о работе специалистов на омских оборонных предприятиях. Губернатор заметил, что только за прошлый год в сфере ОПК были трудоустроены порядка 15 тыс человек. Роструд продолжит помогать в трудоустройстве кадров на этом направлении.