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Новый корпус ОмГУ

Необоснованный отказ. Студент юрфака из ОмГУ через суд добился перевода на бюджет

27 июня 2024, 05:33
Фото: gorod55.ru
Новый корпус ОмГУ

В Омске студент юрфака засудил ОмГУ из-за отказа в переводе на бюджет

В конце прошлого года комиссия поддержала одного из четырех претендентов на перевод с платного обучения на бюджет, но студент посчитал такое решение необоснованным.

Студент второго курса юрфака ОмГУ им. Достоевского пошел в суд из-за того, что комиссия вуза не поддержала его кандидатуру на перевод с платного обучения на бюджет. В пресс-службе Омского облсуда раскрыли подробности дела.

На вакантное место претендовали четыре студента второго курса. Все они сдали последние две сессии на «отлично». 20 декабря состоялось соответствующее заседание комиссии, где поддержать решили другого студента.

«Каких-либо мотивов относительно того, какие из представленных претендентами на перевод документов свидетельствуют о наличии у них особых достижений, а какие нет, какие из них учтены комиссией, а какие не учтены и по каким основаниям, каким документам отдан приоритет по отношению к другим и по каким причинам, в оспариваемом истцом протоколе от 20 декабря 2023 года не отражены», — отметили в пресс-службе суда.

Комиссия, как выяснилось, при принятии решения проигнорировала мнение действующих совета и профсоюза обучающихся. В итоге суд признал незаконным оспариваемый протокол и удовлетворил требования омича. Теперь он может рассчитывать на перевод на бюджет.

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#Юлия Истомина#Общество#Образование#Омск#Суд#Студенты#Бюджетники#Новости#ОмГУ
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