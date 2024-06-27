Наше будущее. Омичам показали, как 3D-принтер печатает персонализированные лекарства

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Преимущества 3D-печати лекарств могут быть колоссальными. Эта технология позволит печатать нужные лекарства в правильных дозировках прямо в аптеках и больницах. Об этом сообщает «Новая Хакасия».
Однако широкое распространение 3D-печати потребует строгого контроля качества. Ведь даже небольшое отклонение в процессе печати может поставить здоровье пациента под угрозу.
Сейчас ученые работают над решением этой проблемы и стремятся разработать универсальные стандарты и протоколы безопасности, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность 3D-печатных лекарств.
В новой статье, которая была опубликована в журнале Molecular Pharmaceutics, научный сотрудник Национального института стандартов и технологий США Томас П. Форбс рассмотрел различные подходы к обеспечению качества лекарственных препаратов, созданных с помощью 3D-печати. Он изучил и оценил лучшие методы и протоколы, которые позволяют гарантировать, что 3D-принтеры будут производить лекарства в нужных дозировках и с правильным составом химических веществ.
Хотя существует множество методов дистанционной печати лекарств, Форбс выбрал один из самых популярных — струйные принтеры и подобные системы. Они позволяют печатать персонализированные лекарства по запросу.