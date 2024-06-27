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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

исследователь NIST Томас П. Форбс следит, чтобы 3D-принтеры для лекарств работали так, как задумано

Наше будущее. Омичам показали, как 3D-принтер печатает персонализированные лекарства

27 июня 2024, 14:02
Фото: R. Eskalis / nist.gov
исследователь NIST Томас П. Форбс следит, чтобы 3D-принтеры для лекарств работали так, как задумано

Омичам показали, как 3D-принтер печатает персонализированные лекарства

В будущем в аптеках можно будет печатать лекарства прямо на месте. Уже сейчас ученые работают над вопросами безопасности этого процесса. Это особенно важно для детей, которые не любят принимать таблетки, и для пожилых людей, которым трудно глотать несколько таблеток одновременно.

Преимущества 3D-печати лекарств могут быть колоссальными. Эта технология позволит печатать нужные лекарства в правильных дозировках прямо в аптеках и больницах. Об этом сообщает «Новая Хакасия».

Однако широкое распространение 3D-печати потребует строгого контроля качества. Ведь даже небольшое отклонение в процессе печати может поставить здоровье пациента под угрозу.

Сейчас ученые работают над решением этой проблемы и стремятся разработать универсальные стандарты и протоколы безопасности, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность 3D-печатных лекарств.

процесс работы 3D-принтера для производства лекарств
Видео: nist.gov

В новой статье, которая была опубликована в журнале Molecular Pharmaceutics, научный сотрудник Национального института стандартов и технологий США Томас П. Форбс рассмотрел различные подходы к обеспечению качества лекарственных препаратов, созданных с помощью 3D-печати. Он изучил и оценил лучшие методы и протоколы, которые позволяют гарантировать, что 3D-принтеры будут производить лекарства в нужных дозировках и с правильным составом химических веществ.

Хотя существует множество методов дистанционной печати лекарств, Форбс выбрал один из самых популярных — струйные принтеры и подобные системы. Они позволяют печатать персонализированные лекарства по запросу.

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