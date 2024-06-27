Наше будущее. Омичам показали, как 3D-принтер печатает персонализированные лекарства

Омичам показали, как 3D-принтер печатает персонализированные лекарства

В будущем в аптеках можно будет печатать лекарства прямо на месте. Уже сейчас ученые работают над вопросами безопасности этого процесса. Это особенно важно для детей, которые не любят принимать таблетки, и для пожилых людей, которым трудно глотать несколько таблеток одновременно.