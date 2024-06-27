Мэр Сергей Шелест показал, как в Омске провожали призывников Президентского полка

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:35
Сегодня в Омской крепости прошли торжественные проводы призывников, которые отправятся на службу в Президентский полк. Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Служить России и непосредственно главе государства — огромная честь для каждого призывника. И отрадно, что омичи вступают в ряды Президентского полка, где проявляют себя наилучшим образом. Желаю и нынешним призывникам не уронить высоко поднятую планку. Хорошей службы, крепкого здоровья и всего самого доброго», — поздравил мэр Шелест призывников.
На торжественных проводах присутствовали представители Правительства Омской области и Администрации города, сотрудники военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы, члены Омской региональной общественной организации ветеранов Президентского полка «Кремлевцы». Также здесь были родители призывников и юнармейцы из регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
От имени мэра Омска призывников поздравил Константин Книс, заместитель мэра города и директор департамента общественной безопасности.
«Попасть в Президентский полк сложнее, чем в другие войска Российской Федерации, а требования к призывникам — максимально жесткие. Отбор в Президентский полк многоступенчатый и сложный. Полк участвует в охране первых лиц государства и объектов Кремля. Сотни россиян и иностранных граждан ежедневно бывают у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата, где несут службу кремлевские солдаты. Полк выделяет почетный караул для встреч иностранных делегаций. Нашим омским парням представлена честь служить в одной из самых престижных и уникальных воинских частей российской армии — Президентском полку», — отметил Книс.
Призывникам Президентского полка в этот день были вручены «Наказы омичей», а также подарки. Художественные коллективы из муниципальных учреждений культуры города Омска порадовали гостей интересной концертной программой.