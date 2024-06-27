Мэр Омска потребовал не затягивать с выполнением городских инициативных проектов

Работы по двум другим проектам сейчас в процессе. По проспекту Сибирский, между домами №18 и №20/1 в рамках инициативного проекта «Безопасный спорт для всех» планируют отремонтировать спортплощадку. Подрядчик уже разработал здесь грунт и подготовил основание для резинового покрытия. А по проекту «Счастливое детство — здоровое будущее» собираются построить детскую площадку. Она появится между домами по Иртышской набережной (№ 39, 40, 41, 42) и улице Всеволода Иванова (№18, 20).