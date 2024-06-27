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Мэр Омска потребовал не затягивать с выполнением городских инициативных проектов

Мэр Омска потребовал не затягивать с выполнением городских инициативных проектов

27 июня 2024, 08:19
Фото: Пресс-служба администрации Омска
В Ленинском округе реализуют три инициативных проекта, работы на одном из них уже завершены.

В Омске продолжается реализация инициативных проектов. Как рассказал мэр Сергей Шелест, на территории Ленинского округа уже успели выполнить один из трех проектов. Между многоэтажными домами на Крыловской появился «Счастливый дворик». Здесь оборудовали хоккейную коробку с прорезиненным покрытием, чтобы дети летом могли играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Рядом с ней установили лавочки с урнами.

Работы по двум другим проектам сейчас в процессе. По проспекту Сибирский, между домами №18 и №20/1 в рамках инициативного проекта «Безопасный спорт для всех» планируют отремонтировать спортплощадку. Подрядчик уже разработал здесь грунт и подготовил основание для резинового покрытия. А по проекту «Счастливое детство — здоровое будущее» собираются построить детскую площадку. Она появится между домами по Иртышской набережной (№ 39, 40, 41, 42) и улице Всеволода Иванова (№18, 20).

По планам все проекты завершат в середине сентября, одна мэр Омска призвал не затягивать с их реализацией.

«Дал поручение глава округов проследить и за качеством работ, и за своевременным вводом объектов в эксплуатацию. Если все в порядке, нет смысла держать все это добро за строительной лентой: летний сезон очень быстротечен, уверен, омичи хотели бы воспользоваться плодами своих трудов как можно скорее», — отметил Сергей Шелест.
Хоккейная коробка в Ленинском округеХоккейная коробка в Ленинском округе
Хоккейная коробка в Ленинском округеХоккейная коробка в Ленинском округе
Хоккейная коробка в Ленинском округеХоккейная коробка в Ленинском округе
Хоккейная коробка в Ленинском округе
Фото: Пресс-служба администрации Омска
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Благоустройство#Новости#Сергей Шелест#Мэр Омска#Инициативные проекты
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