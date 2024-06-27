Коротко по делу. Выбрано место посадки самолета по направлению Омск-Усть-Ишим

Предполагается, что перевозчик будет организовывать полеты три раза в неделю. Для этого уже выбран самолет — АН-2. В народе его называют кукурузником. Туда в один раз будет вмещаться 12 пассажиров. Гендиректор «Аэропрома» ранее называл примерную стоимость поездки. Подробнее об этом — по ссылке в материале Города55 ниже.