gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

иллюстрация

Коротко по делу. Выбрано место посадки самолета по направлению Омск-Усть-Ишим

27 июня 2024, 12:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, где будет садиться самолет по направлению Омск-Усть-Ишим

В региональном минтрансе рассказали, где будет приземляться воздушное судно, но много информации ведомство не выдало.

Стали известны новые подробности о запуске рейса по направлению Омск-Усть-Ишим. Жителей муниципалитета заинтересовало, какое место выбрано для посадки самолета. Обсуждение началось в паблике Усть-Ишимского района.

Как отметили сельчане, местный аэропорт продан, поле, где можно было бы приземляться, давно заросло травой, а где-то уже появились застройки. Ответ на это поступил от министерства транспорта Омской области.

Представители ведомства рассказали, что для самолета выбрана посадочная площадка Усть-Ишима. Аэронавигационный паспорт уже получен, отметили в министерстве.

Напомним, что рейс на север области планируют запустить 1 июля. Последний раз в Усть-Ишимский район отправляли самолет порядка 30 лет назад. Возобновлением авиасообщения займется красноярская компания «Аэропром».

Предполагается, что перевозчик будет организовывать полеты три раза в неделю. Для этого уже выбран самолет — АН-2. В народе его называют кукурузником. Туда в один раз будет вмещаться 12 пассажиров. Гендиректор «Аэропрома» ранее называл примерную стоимость поездки. Подробнее об этом — по ссылке в материале Города55 ниже.

Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима
Узнать подробнее
Ничего не готово: перевозчик прокомментировал запуск авиарейса из Омска в Усть-Ишим
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Транспорт#Туризм#Омск#Омская область#Россия#Новости#Авиарейсы#Авиа
Подпишитесь
В Омск вместе с безумной жарой придет жестокая магнитная буря
Сегодня, 05:21
«Ястреб», но есть нюанс. Омский хоккеист Михеев перешел в «Чикаго Блэкхокс»
Сегодня, 08:28
Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет
Сегодня, 03:28
Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя
Сегодня, 07:41
Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 09:47
Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»
Сегодня, 06:41