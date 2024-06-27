Коротко по делу. Выбрано место посадки самолета по направлению Омск-Усть-Ишим

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Стали известны новые подробности о запуске рейса по направлению Омск-Усть-Ишим. Жителей муниципалитета заинтересовало, какое место выбрано для посадки самолета. Обсуждение началось в паблике Усть-Ишимского района.
Как отметили сельчане, местный аэропорт продан, поле, где можно было бы приземляться, давно заросло травой, а где-то уже появились застройки. Ответ на это поступил от министерства транспорта Омской области.
Представители ведомства рассказали, что для самолета выбрана посадочная площадка Усть-Ишима. Аэронавигационный паспорт уже получен, отметили в министерстве.
Напомним, что рейс на север области планируют запустить 1 июля. Последний раз в Усть-Ишимский район отправляли самолет порядка 30 лет назад. Возобновлением авиасообщения займется красноярская компания «Аэропром».
Предполагается, что перевозчик будет организовывать полеты три раза в неделю. Для этого уже выбран самолет — АН-2. В народе его называют кукурузником. Туда в один раз будет вмещаться 12 пассажиров. Гендиректор «Аэропрома» ранее называл примерную стоимость поездки. Подробнее об этом — по ссылке в материале Города55 ниже.