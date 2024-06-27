Горел зеленый. Омич переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса авто

Напомним, что во вторник, 25 июня, произошло три ДТП, в которых пострадали дети. В одном из них пострадала годовалая девочка, которую доставили в больницу. Еще двоих детей — 9-летнего мальчика и 13-летнюю девочку — также госпитализировали с травмами.