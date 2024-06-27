Горел зеленый. Омич переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса авто

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Сегодня около 9 часов утра в Кировском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 57-летний пешеход. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Как оказалось, 40-летний водитель иномарки Nissan Sunny сбил пешехода, когда тот переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Дианова, возле дома 8.
В результате аварии пешеход получил травмы и обратился за медицинской помощью. В ходе проверки будут окончательно установлены обстоятельства и причины этого происшествия.
Напомним, что во вторник, 25 июня, произошло три ДТП, в которых пострадали дети. В одном из них пострадала годовалая девочка, которую доставили в больницу. Еще двоих детей — 9-летнего мальчика и 13-летнюю девочку — также госпитализировали с травмами.