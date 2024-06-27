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место ДТП

Горел зеленый. Омич переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса авто

27 июня 2024, 06:48
Фото: Госавтоинспекция Омской области
место ДТП

В Кировском округе омич переходил дорогу на зеленый и угодил под колеса иномарки

Рано утром на улице Дианова водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП 57-летний пешеход получил травмы и был вынужден обратиться за медпомощью.

Сегодня около 9 часов утра в Кировском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 57-летний пешеход. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как оказалось, 40-летний водитель иномарки Nissan Sunny сбил пешехода, когда тот переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Дианова, возле дома 8.

В результате аварии пешеход получил травмы и обратился за медицинской помощью. В ходе проверки будут окончательно установлены обстоятельства и причины этого происшествия.

Напомним, что во вторник, 25 июня, произошло три ДТП, в которых пострадали дети. В одном из них пострадала годовалая девочка, которую доставили в больницу. Еще двоих детей — 9-летнего мальчика и 13-летнюю девочку — также госпитализировали с травмами.

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