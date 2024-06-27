Глава Омского района подвел итоги работы муниципальной администрации в 2023 году

Вместе с тем, уже существующие предприятия района тоже «не сбавляют темп»: многие из них регулярно заслуживают звания лучших, причем на региональном и федеральном уровнях. Здесь точно можно отметить активное развитие придорожной, туристической и агропромышленной инфраструктуры региона. Примечательно, что в 2023 году показатели эффективности агропромышленного комплекса продемонстрировали серьезные достижения: во-первых, 83% всех аграрных предприятий «вышли в плюс» по финансовым показателям, а во-вторых в этой сфере наблюдается уверенный рост зарплат — до 51,1 тысячи рублей (а это на 16,4% больше, чем в 2022 году). Кроме того, Омский район уже несколько лет подряд сохраняет лидерство в производстве картофеля, овощей и удерживает высокие позиции в производстве зерна и масличных культур. С животноводством, правда, ситуация обстоит иначе: поголовье, в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 8,5%, но район сохранил место в «десятке» лучших по производству молока, и удержал лидерство в производстве яиц и мяса в регионе.