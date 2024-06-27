Глава Омского района подвел итоги работы муниципальной администрации в 2023 году

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Так уж совпало, что последние недели стали «итоговыми» для органов власти Омской области: ранее, 20 июня с отчетом о работе областного правительства выступал губернатор региона — Виталий Хоценко. Ну, а в минувшую пятницу, итоги работы администрации Омского района и лично его главы представил уже Геннадий Долматов — примечательно, что доклады глав очень сильно перекликались. Хотя, тому есть и объяснение: Омский муниципальный район — важный логистический, промышленный и аграрный центр всей области, а поэтому минувший год стал особенно «урожайным» на большие стройки и крупные инвестиционные проекты.
К слову, о проектах: в 2023 году на территории муниципалитета появилось важное социальное учреждение «Пансионат для одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов» (Комсомольское сельское поселение), а также две станции технического обслуживания в Дружинском сельском поселении — для зерноочистительных машин и большегрузного транспорта. Само собой — это не исчерпывающий список реализованных проектов: всего за год удалось реализовать 13 серьезных инвестпроектов, благодаря которым в районе появилось 91 новое рабочее место. Кроме того, с точки зрения экономики, район смог привлечь и большой объем средств: суммарная стоимость всех проектов равняется 263,4 миллиона рублей.
Вместе с тем, уже существующие предприятия района тоже «не сбавляют темп»: многие из них регулярно заслуживают звания лучших, причем на региональном и федеральном уровнях. Здесь точно можно отметить активное развитие придорожной, туристической и агропромышленной инфраструктуры региона. Примечательно, что в 2023 году показатели эффективности агропромышленного комплекса продемонстрировали серьезные достижения: во-первых, 83% всех аграрных предприятий «вышли в плюс» по финансовым показателям, а во-вторых в этой сфере наблюдается уверенный рост зарплат — до 51,1 тысячи рублей (а это на 16,4% больше, чем в 2022 году). Кроме того, Омский район уже несколько лет подряд сохраняет лидерство в производстве картофеля, овощей и удерживает высокие позиции в производстве зерна и масличных культур. С животноводством, правда, ситуация обстоит иначе: поголовье, в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 8,5%, но район сохранил место в «десятке» лучших по производству молока, и удержал лидерство в производстве яиц и мяса в регионе.
Также районные власти уделяют значительное внимание экологии: в 2023 году было ликвидировано 12 свалок — в Нижней Ильинке, Омском сельском поселении, в деревне Покрово-Иртышское, Покровке и в Андреевском сельском поселении. На эти цели было израсходовано больше 11 миллионов рублей, но результат точно того стоил. Ну, а чтобы подобное больше не повторилось, на территории района ввели в эксплуатацию 60 накопительных площадок, почти сотню контейнеров и 14 бункеров для мусора (всего сейчас насчитывается порядка 724 объектов накопления отходов, но, к сожалению, этот вопрос не теряет своей актуальности).
Есть в этой отрасли и более глобальные проекты — так, в 2023 году удалось сохранить Новоомскую балку: плотина, удерживающая ручей, прошла капитальный ремонт, а значит водоем в безопасности.
Однако, как отметил в своем отчете Геннадий Долматов, «жизнь района — не только яркие праздничные картинки»: огромная территория Омского района и большое количество населения создают и высокие требования к сфере коммунальных услуг. Поэтому, 2023 год стал годом коренной модернизации этой отрасли.
Поэтому обследование объектов водопроводных сетей и теплоснабжения фактически ведется непрерывно: уже построенные коммуникации проходят своевременный ремонт, появляются новые сети водоснабжения, а котельные находятся в процессе модернизации. Кроме того, «не отстает» и газификация: так, в конце 2023 года была запущена газораспределительная станция ГРС-29 и газопровод-отвод. Без них, к слову, не удалось бы перевести на индивидуальное отопление многоквартирные дома в Новоомском поселке и Троицком. И результат от этой кропотливой работы уже ощутили многие жители района — отопительный сезон 2023-2024 обошелся без серьезных аварий, а небольшие технологические сбои устранялись с максимальной оперативностью.
Продолжается в районе и программа догазификации: благодаря ей, в 2023 году «голубое топливо» пришло в 736 домовладений. Вместе с ней, согласно указу Виталия Хоценко, губернатора Омской области, более 200 семей жителей района получили денежные компенсации для оплаты расходов на догазификацию.
Кроме того, как отметил Геннадий Долматов, в 2023 году многое было сделано и в социальной сфере: по словам главы администрации, люди — основное богатство Омского района и его главная движущая сила. Поэтому, вопросы качества жизни жителей района были и остаются одним из главных приоритетов работы. Ранее Город55 уже освещал результаты модернизации в сфере спорта, культуры и образования, но сделать предстоит еще очень многое: капитальный ремонт Богословского сельского Дома культуры, обустроить детскую школу искусств в Ключах и многое другое.
Отметим, что это только часть запланированных в 2024 году преобразований, ведь впереди еще 8 инициативных проектов горожан, связанных с благоустройством, возведением памятников, установкой спортивных объектов и ремонтом автомобильных дорог. Также «в очереди» более 40 крупных инвестиционных проектов, которые, в перспективе, предоставят жителям района порядка 7 тыс рабочих мест.