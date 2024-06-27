gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Налоговики решили ликвидировать фирму, принадлежавшую Владимиру Гуселетову

Фирму, принадлежавшую прежде Владимиру Гуселетову, ликвидирует налоговая

27 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI

Налоговики решили ликвидировать фирму, принадлежавшую Владимиру Гуселетову

ООО «АртКом» признано «недействующим юридическим лицом».

Общество с ограниченной ответственностью «АртКом», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юрлиц, что будет означать его ликвидацию. Из официального сообщения следует, что налоговики сочли эту компанию «недействующим юридическим лицом».

Специализация «АртКома» — «деятельность рекламных агентств». Его руководителем и единственным учредителем является Сергей Мангул, а в 2011–2022 годах уставный капитал фирмы принадлежал известному омскому бизнесмену Владимиру Гуселетову, заседающему сейчас в областном Законодательном собрании. Отметим, что на данный момент Гуселетову принадлежат только 35% УК ООО «ПСК Арт-Мастер», которое специализируется на строительстве.

В Омске могут ликвидировать компанию Гуселетова и его несостоявшегося убийцы
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Владимир Гуселетов#Ликвидация
Подпишитесь
В Омск вместе с безумной жарой придет жестокая магнитная буря
Сегодня, 05:21
«Ястреб», но есть нюанс. Омский хоккеист Михеев перешел в «Чикаго Блэкхокс»
Сегодня, 08:28
Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет
Сегодня, 03:28
Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя
Сегодня, 07:41
Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 09:47
Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»
Сегодня, 06:41