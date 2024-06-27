Фирму, принадлежавшую прежде Владимиру Гуселетову, ликвидирует налоговая

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Общество с ограниченной ответственностью «АртКом», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юрлиц, что будет означать его ликвидацию. Из официального сообщения следует, что налоговики сочли эту компанию «недействующим юридическим лицом».
Специализация «АртКома» — «деятельность рекламных агентств». Его руководителем и единственным учредителем является Сергей Мангул, а в 2011–2022 годах уставный капитал фирмы принадлежал известному омскому бизнесмену Владимиру Гуселетову, заседающему сейчас в областном Законодательном собрании. Отметим, что на данный момент Гуселетову принадлежат только 35% УК ООО «ПСК Арт-Мастер», которое специализируется на строительстве.