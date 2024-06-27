Фирму, принадлежавшую прежде Владимиру Гуселетову, ликвидирует налоговая

Общество с ограниченной ответственностью «АртКом», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, в ближайшее время может быть исключено из единого государственного реестра юрлиц, что будет означать его ликвидацию. Из официального сообщения следует, что налоговики сочли эту компанию «недействующим юридическим лицом».