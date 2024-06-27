Дороже, чем в Крыму. В Омской области загородные дома стали заметно дороже

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Стало известно, что в Омской области сильно подорожала недвижимость за городом. К соответствующему выводы пришли специалисты «Циан». Они проанализировали данные за последние пять лет.
В их списке регионов с самым большим ростом цен Омская область попала в двадцатку. Аналитики оценивали полноценные дома со всеми удобствами и дачи, которые пригодны для жизни, но только летом.
Оказалось, что загородная недвижимость в целом по России подорожала на 70%. Цены менялись при этом слабо до пандемии. Дальше спрос начал активно расти, а вслед за ним и стоимость домиков за городом.
Ценовой «бум» произошел в 2021–2022 годах. В граничащих с Москвой регионах заметнее всего изменилась стоимость на загородную недвижимость, а также там, где комфортный климат. В эту категорию попали Республика Алтай, Ставрополье и ЯНАО, где цены выросли в 2,5 раза. Также в 2,2 раза поднялась стоимость соответствующего жилья в Краснодарском крае.
Слабо выросли цены в Еврейской АО (+9%), Республике Коми, Хабаровском крае (+26%) и Москве (+31%). Вместе с тем цены на загородную недвижимость в Омской области выросли сильнее даже, чем в Крыму, Казани и Калининграде. Рост составит 91%.
Так, в июне 2019 года средняя стоимость равнялась 3,3 млн рублей, а в июне 2024 года поднялась до 6,3 млн рублей. Омская область в этом рейтинге заняла 19-е место по России.