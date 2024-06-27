Дороже, чем в Крыму. В Омской области загородные дома стали заметно дороже

Ценовой «бум» произошел в 2021–2022 годах. В граничащих с Москвой регионах заметнее всего изменилась стоимость на загородную недвижимость, а также там, где комфортный климат. В эту категорию попали Республика Алтай, Ставрополье и ЯНАО, где цены выросли в 2,5 раза. Также в 2,2 раза поднялась стоимость соответствующего жилья в Краснодарском крае.