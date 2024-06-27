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Updated Сегодня, 08:59

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году

Активность вулканов в Исландии угрожает большинству населения страны

27 июня 2024, 08:57
Фото: Valentin Troll, Uppsala University / around.uoregon.edu
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году
Извержения вулканов в Исландии представляют опасность для регионов с высокой плотностью населения. Ученые пришли к выводу, что их активность может продолжаться десятилетиями и даже столетиями.

Как пишет newkhakasiya.online, с 2021 года на юго-западе Исландии произошло восемь серьезных извержений. В этом регионе проживает 70% населения страны. Здесь же находится единственный международный аэропорт, а также несколько геотермальных электростанций.

Произошедшее около месяца назад извержение заставило власти провести очередную эвакуацию людей из популярного курорта Голубая лагуна.

Ученые отмечают, что 800 лет в этом регионе вулканы были относительно спокойные, но сейчас эта эпоха завершается. Согласно прогнозам, основанным на исследовании землетрясений и состава образцов лавы, из которой состоит почти весь остров, региону придется готовиться к регулярным извержениям на протяжении долгих лет, а возможно, и столетий.

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