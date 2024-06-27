Активность вулканов в Исландии угрожает большинству населения страны

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Как пишет newkhakasiya.online, с 2021 года на юго-западе Исландии произошло восемь серьезных извержений. В этом регионе проживает 70% населения страны. Здесь же находится единственный международный аэропорт, а также несколько геотермальных электростанций.
Произошедшее около месяца назад извержение заставило власти провести очередную эвакуацию людей из популярного курорта Голубая лагуна.
Ученые отмечают, что 800 лет в этом регионе вулканы были относительно спокойные, но сейчас эта эпоха завершается. Согласно прогнозам, основанным на исследовании землетрясений и состава образцов лавы, из которой состоит почти весь остров, региону придется готовиться к регулярным извержениям на протяжении долгих лет, а возможно, и столетий.